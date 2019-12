Sağlam istikardan memnun

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, bu sezon transferde yakaladıkları başarıyı teknik heyetin devamlılığına ve istikrarına bağladı.





Sağlam, CNN Türk'ün programında yaptığı açıklamada, transfer politikasında kulüp olarak yakaladıkları başarıyı teknik kadrodaki devamlılık ve istikrara bağlayarak, "Her sene değişen hocalar var. Her antrenörün kendine has oyun sistemine göre oyuncular alınması ve oyuncu değişiklikleri oluyor. Biz bütün bu sıkıntıları bu sezon geride bırakmak istedik" dedi.



Beşiktaş ile geçirdikleri 1 senenin olduğunu kaydeden genç teknik adam, "Bu 1 sene içinde takımı çok iyi tanıdık. Eksikleri çok iyi tespit edip o bölgelere nokta transferler yapmak istedik. Transferini düşündüğümüz oyuncuların aile durumları, kişilikleri akla gelebilecek her durumlarını araştırdık. Bir oyuncunun performansını etkileyebilecek bütün argümanları araştırdık. Dolayısıyla iyi yapılmış araştırmanın sonucunda böyle bir transfer politikası izlemeye karar verdik" diye konuştu.



Ertuğrul Sağlam, özellikle kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve futbol takımı genel menajeri Sinan Engin'e teşekkür ederek, "Onlar da bu transferler için çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Nokta transferler gerçekleştirdik. Aldığımız oyuncuların yapısı ve yeteneği itibariyle bizim eksiklerimizi gidermenin yanında kişilik ve karakter yapısıyla da bize uyum sağlayabilecek, katkı yapabilecek oyuncular olmasına dikkat ettik. Seriç, Uğur İnceman, Sivok, Zapotocny, Tuna ve Ekrem'in çok düzgün ve üst düzey profesyoneller olduklarını gördük. Bununla beraber bu oyuncular kendi performanslarının yanı sıra beraber oynadıkları arkadaşlara da katkı sağladılar" şeklinde konuştu.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, uzun bir aradan sonra yerli bir teknik adamın Beşiktaş'ın başında üst üste 2 yıl kalması konusundaki soruyu ise "Bu konuyu çok iyi sorgulamamız lazım. Nedenlerini araştırmamız gerekiyor. Ülkede yerli teknik adam olarak çalışmak çok zor. Camiaların beklentileri bu işte sorunların başında geliyor. Ama yine başkanımıza teşekkür etmeliyim ki, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitirdik, birçok insan mutlu olmadı, ama başkanımız kendi tespit ettiği çok haklı gerekçelerle devam etmemizi istedi. Ben bu sezon devam etmemizden dolayı bunun avantaj olarak döneceğini söylemek istiyorum" diye yanıtladı.



"Her oyuncumuzu sıcak tutmamız gerekiyor"



Sağlam, yoğun maç trafiğinde her oyuncuyu olayın içinde sıcak tutmaları gerektiğini dile getirdi.

Sağlam, bir teknik adam için ideal 11'i yakalayıp, onunla uzun süre devam etmenin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bu konuda istikrarı yakalamak önemli olgu. Ama yoğun maç trafiğinin yanı sıra sezon başı olması itibariyle fiziksel yeterliliğe ulaşamadık. Bunun için biraz daha süreç gerekiyor. Yoğun maçlar var. Geçtiğimiz haftalarda ligin en güçlü kadrosuna sahip Trabzonspor ile deplasmanda oynadık. 4 gün sonra fizik kalite olarak üst düzey bir ekiple Avrupa maçına çıkmak zorunda kaldık. Fiziksel anlamda Metalist Kharkiv maçının ortalarına doğru düşmeye başladık. Zaafiyetin oluşması doğal. 2 veya 1 ay sonra bu maçlar oynansa oyuncular 3. maçı da rahatlıkla çıkarabilir. Gaziantepspor maçında özellikle 5 oyuncuyu dinlendirmek istedik. Bundan sonraki yoğun maç trafiğinde bu uygulama devam edecek. Geniş kadromuz var. Kadrodaki futbolcudan hangisini takıma koyarsak koyalım bir önceki maçta görev alan oyuncunun görevini rahatlıkla yerine getirir."



Kadro istikrarı konusunda beklentileri olduğunu kaydeden Ertuğrul Sağlam, "Turkcell Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da gruplara kalmamız halinde yoğun maçlarımız olacak. Fortis Türkiye Kupası'nda da grup maçları olacak. Sıkı bir maç trafiğinin bizi beklediğini düşünürsek her oyuncumuzu olayın içine alıp sıcak tutmamız gerekir. Bir sıkıntı olduğunda onlara ihtiyaç duyduğumuzu yadırgamasınlar" diye konuştu.



UEFA Kupası 1. tur rövanşında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla yapacakları maça değinen Sağlam, "İlk karşılaşmada aldığımız 1-0'lık galibiyet iki ayaklı maçlarda çok mükemmel bir sonuç değil. Gönül isterdi ki Holosko, girdiği pozisyonu gole çevirsin, Bobo son dakikada yakaladığı şutu gol yapsın ve 3-0, 4-0 kazanalım. Metalist Kharkiv ikinci maçta oyun anlayışını değiştirecek. Bize gol atmak ve kazanmak zorundalar. Defansif futbol anlayışını iyi uygulayabilen ve iyi şekilde kontratağa iyi çıkan bu takım, iyi uyguladığı sistemi bırakıp yeni bir anlayışla oynayacak. Bunun bizim işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ancak 42 bin kişilik stadın tamamen dolacağını düşünürsek, UEFA Kupası'nda grupları kalmayı çok isteyen bir takım karşısında oynamanın çok kolay olmayacağını söylemek istiyorum. Yine de hedeflerimiz büyükse, UEFA Kupası'nda bir yerlere gelmek istiyorsak bu işlerin üstesinden gelmek zorundayız. İyi mücadele sonrası gruplara kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Sağlam, bu sabah vefat eden spor yazarı ve Beşiktaş kulübünün kongre üyesi Kazım Kanat konusunda "Sevdiğimiz büyüğümüz, Türk spor camiasının önemli şahsiyeti Kazım Kanat vefat etti. Ailesine sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanı cennet olur" diyerek sözlerini tamamladı.