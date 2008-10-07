Sağlam istifa etti

Demirören'e hoca dayanmıyor Demirören'e hoca dayanmıyor

Mustafa Denizli sesleri! Mustafa Denizli sesleri!

UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv'e elendikten sonra koltuğu sallanmaya başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, dün düzenlediği basın toplantısıyla görevi bıraktığını açıkladı.Yönetim kurulu üyelerinin eleştirilerine maruz kalan Sağlam, başkan Yıldırım Demirören'in yeni hoca arayışlarına girmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu. Son kez Hacettepe maçında siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan genç teknik adam, yönetim kuruluna istifa dilekçesini verdi.Geçen sezon 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladığını, Beşiktaş'ın 100. yıldan sonra hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşılması ve uzun vadeli planlar yapılması teklifini kabul ettiğini, altyapıdan tam 15 tane oyuncuyu A takıma kazandırdığını dile getiren Sağlam, UEFA Kupası'nda hem güzel hem kötü maçlar yaşadıklarını hatırlattı."Geçen sene Porto maçını alabilseydik bugün belki farklı yerlerde olabilirdik" diyen Ertuğrul Sağlam, Turkcell Süper Lig'de ise son 7-8 haftaya kadar liderliği taşıdıklarını ama sürekli olarak içerideki sorunlarla uğraştıklarını belirtti. "Bir yandan rakiplerle mücedele ederken bir yandan da içimizde çıkan sorunlarla uğraştık. Geçen sene İBB maçıyla başlayan hakem hataları, sakatlar, cezalar ve kendi hatalarımızdan dolayı şampiyonluğu kaçırdık." diyen Sağlam daha sonra sözü yeni sezona getirdi."Bu sezon başında rotayı çizerken yönetimin tam desteğiyle göreve devam edeceğimiz söylendi" diyen Sağlam, yedek kulübesi çok zengin bir kadro oluşturduklarını belirtti. Ligde şampiyonluğu ve Avrupa'da başarılı hedeflediklerini, kampta çok güzel bir hava yakaladıklarını ve kaptanların kavgasının bile bu ortamı bozamadıklarını söyledi.Ligde bugün iyi bir konumda olduklarını hatırlatan Sağlam, ardından terbiyeli ama ağır ifadelerle Beşiktaş yönetimini suçladı:Beşiktaş'a beni futbolcu olarak transfer eden ve bugünlere gelmemi sağlayan Süleyman Seba'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Benim Beşiktaş'a gelişlerimin yanında maalesef gidişlerim de olaylı oluyor. Gerek futbolcu gerek teknik adam olarak büyük Beşiktaş camiasına yakıştım. Beşiktaşlılık duruşunun ne olduğunu Seba'dan öğrendim.Geldiğim günden beri alışık olmadığımız olaylar yaşadık. Göreve geldiğimden beri istikrarlı olarak açıklama yapan beni sürekli yıpratan bu insanların neye hizmet ettiğini anlamış değilim.Söylemediğim şeyleri yazan gazetecileri saymıyorum bile..Biz üzülürken sevinenler oldu içeride, biz sevinirken de üzülünler oldu. Görevimize dışarıda ve içeride mücadele ederek devam ettik.Bana kimseyle görüşmediklerini söyleyenler şimdi istedikleriyle görüşebililer. Beni kamuayonun önünde zor durdumda bırakmak için söylenren yalanların ne tarafını düzelteceksiniz? Ben vefayı bilirim, çalıştığım sürece istifaya zorlattırıp para peşinde koşan insan olmadım. Benim Beşiktaş sevgimi paraya tahvil etmeye çalışanlar artık utanır mı bilmiyorum. Ben bazı yöneticilerin yaptığı gibi Beşiktaş'a zarar verecek şeyler söylememek için bazı şeyleri söylemiyorum.