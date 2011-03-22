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Spor

SAĞLAM: İLK YARIYI HEBA ETTİK BURSA (A.A)

22 Mart 2011 01:11

-SAĞLAM: İLK YARIYI HEBA ETTİK BURSA (A.A) - 21.03.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 0-0 biten Ankaragücü maçına ilişkin olarak, ''İlk 45 dakikayı heba ettik, bu bölümü hiçbir şey yapmadan bitirdik'' dedi. Sağlam, maçın ardından yaptığı açıklamada,  Ankaragücü karşısında ilk yarı kötü oynadıklarını, ikinci yarı ise hem oyuncu değişiklikleri hem de sistem değişikliğiyle daha etkili olduklarını söyledi. İkinci yarıda maçta Altidore ve Miller ile iki net pozisyon yakaladıklarını dile getiren Sağlam, şunları söyledi: ''Stada gelen taraftarlarımızdan ve bizi televizyonları başında izleyen futbolseverlerden kötü futbol nedeniyle özür diliyorum. İlk 45 dakikayı heba ettik, bu bölümü hiçbir şey yapmadan bitirdik. Futbollu güzelleştirecek ekstra şeyleri ortaya koyamadık. '90 dakikada ne oldu?' diye sorarsanız, Miller ve Altidore'nin pozisyonları dışında bir şey olmadı. Şampiyonluk yarışında iki rakibimizden çok geriye düştük. Futbolda her şey olabilir mantığıyla hareket ederek iki hafta sonra Fenerbahçe ile yapacağımız maçı kazanıp şampiyonluk umutlarımızı biraz olsun yeşertmek isteyeceğiz. Geçen sezon şampiyon olduktan sonra bu sezon da her şeye rağmen şampiyonluğu kovalamak güzel ama bulunduğumuz üçüncülük de bizim için önemli. Şampiyonluk şansımız azaldı ama bundan sonraki dönemde en kötü yerimizi korumamız lazım.''

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