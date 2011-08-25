-Sağlam: İlk maçtaki hataları yapmayacağız BRÜKSEL (A.A) - 24.08.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht ile yapacakları maça ilişkin olarak, ''İlk maçtaki hataları yapmayıp, kendi gerçek potansiyelimizi ortaya koyabilirsek Anderlecht'e 2 gol ve daha fazlasını atabiliriz'' dedi. Sağlam, maçın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı'nda futbolcusu İbrahim Öztürk ile düzenlediği basın toplantısında, sözlerine, çocuğu vefat eden Anderlecht'in futbolcusu Mbokani'ye başsalığı dileyerek başladı. Yarın akşamki maçta turu geçmek için çok önemli bir performansı ortaya koymaları gerçeğinin bilincinde olduklarını dile getiren Sağlam, ilk maçtaki hataları tekrarlamamaları halinde, 90 dakika sonunda kendilerini mutlu edecek bir sonuçla sahadan ayrılabileceklerini bildirdi. Sağlam, Anderlecht gibi bir takıma gol yemeden iki gol atmanın kolay olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Kendi sahamızdaki 2-1'lik yenilginin ardından bu dezavantajı tersine çevirip tur atlamak, gerçekten zordur ama futbolda böyle şeyler olur. Hafta başından beri çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Oyuncularımın ilk maçı gözlerinin önüne getirip performanslarını bu karşılaşmaya olumlu yansıtacaklarına inanıyorum. Turu geçmek kolay değil ama elimizden geleni ortaya koyacağız.'' Belçikalı bir gazetecinin, Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve İbrahim Kaş ile ilgili sorusu üzerine Sağlam, ''Bu arkadaşlarımızın bundan önceki dönemde transferde sıkça isimleri geçti. Biz hem kendileri hem de Bursaspor açısından bu ayrılığın daha faydalı olacağına inandığımız için bu kararı aldık'' değerlendirmesinde bulundu. Sağlam, ''İlk maçta oyun planınızı ne bozdu?'' sorusuna ise ''Şu bir gerçek ki biz ilk maçta gerçek performansımızı sahaya yansıtamadık. Maçı defalarca izledik ve hatalarımızı anladık. İlk maçta maalesef önemli bir fırsat kaçırdık. İkinci maçta bu fırsatı yakalamaya çalışacağız'' yanıtını verdi. -''Anderlecht sıradan bir takım değil''- ''Bursaspor Türkiye liginde belli bir çizgi yakaladı ama maalesef Avrupa'da aynı başarıyı gösteremiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?'' sorusunu Sağlam, şöyle yanıtladı: ''Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olduğumuza inanmıyorum. Ülkemizde yıllarca Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımları gördük. Çok büyük takımların bile bizim gibi kötü bir serüven yaşadığına şahit olduk. Bursaspor geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynuyordu. Bu sezon da ilk elemeyi geçtik. Anderlecht'i de sıradan bir takım gibi göstermek doğru değil. Avrupa macerası farklı bir platform. Dolayısıyla başarıyı 1-2 senede yakalamak mümkün değil. Başarılı olmak için belli şartları yerine getirmeniz lazım. Bir taraftan Avrupa takımı olmanın mücadelesini verirken bunun iki senede yapılabileceğine inanmak hayal kurmak olur. Şehir olarak, takım olarak, taraftar olarak, kulüp olarak bizi başarıya getirecek gerçekleri ortaya koymak zorundayız. Zamana ihtiyacımız var.'' Sağlam, ''Elinizdeki kadro Avrupa için yeterli mi?'' sorusuna, ''Bu oyuncular Türkiye'de tarihi başarılara imza attılar. Çok önemli işler yapıyorlar. Avrupa'da başarı dediğiniz zaman biraz daha olayı iyi incelemeniz ve irdelemeniz gerekir. Avrupa'da başarı için birçok doğruyu yerine getirmeniz gerekir. Bu hemen olacak bir iş değil'' cevabını verdi.