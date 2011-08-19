-Sağlam ile taraftarlar arasında tartışma BURSA (A.A) - 18.08.2011 - Bursaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımı ile yaptığı maçın ilk arısında Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile yeşil-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. İbrahim Kaş'ın bir pozisyonda hata yapmasına sinirlenen taraftarlar Ertuğrul Sağlam'a, ''Hocam çıkar şu İbrahim Kaş'ı'' diyerek tepki gösterdi. Önce İbrahim Kaş'ı hatasından ötürü sert bir şekilde uyaran Sağlam, daha sonra taraftarlara dönerek, ''Susun biraz'' diye bağırdı. Ertuğrul Sağlam'ın yedek kulübesine girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.