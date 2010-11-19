-SAĞLAM İÇİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI BURSA (A.A) - 19.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 41. yaşına girdi. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından yönetim kurulu ve basın mensuplarının getirdiği pastayı kesen Sağlam, kutlama için teşekkür etti. Bursa'nın hayatında her zaman ayrı bir yeri olacağını belirten Ertuğrul Sağlam, ''İnşallah sağlık ve mutluluk içerisinde sevdiklerimizle beraber daha uzun ömürler geçiririz. İnsanlar doğuyor, büyüyorlar ama sonucunda bu hayatın içinde neler yaptıkları, Allah'ın verdiği nimetleri nasıl kullandığımızı ve insanların önünde nasıl bir yerde bulunduğumuzu düşünmek lazım. Hayatı dolu dolu yaşamak ve hakkını vermek lazım. Ne kadar verdik bu tartışılır'' diye konuştu. Sağlam, şöyle devam etti: ''Biz kendi işimizle alakalı, gerek futbolculuğumuz gerekse antrenörlüğümüz döneminde futbolun sadece sahada oynanan oyun olmadığını düşünerek, olayın toplumsal boyutlarını ve etkilerini de hep göz önünde bulundurduk. Gerek saha içinde gerek saha dışındaki davranışlarımızla insanlara iyi mesajlar vermeye çalıştık. Bulunduğumuz takımlarda da aldığımız paranın hakkını vermeye çalıştık. Ereğli Erdemir'de başlayan, Beşiktaş'ta zirve yaptığımız, Samsun'da futbolu bıraktığımız hayatımız var. Acı tatlı birçok anımız oldu. Samsunspor ile başlayan, Kayseri ile yükseliş, Beşiktaş'ta olgunlaşma ve Bursaspor'da antrenör hayatında zirve yaptığımız bir kariyerimiz var. Her Türk antrenörün hayali diye düşündüğüm, bir Anadolu takımı ile şampiyonluğu Bursaspor ile yaşadım. Bursaspor ve Bursa hayatımın sonuna kadar benim için önemli olacaktır'' Gazetecilerin pastasının ardından yönetim kurulunun pastasını da kesen Sağlam, ''Yarınki maçı kazanmamız için birçok nedenimiz var. Bayram var, doğum günümüz var'' dedi. Ardından başkan İbrahim Yazıcı, Ertuğrul Sağlam'a pasta yedirdi.