Sağlam hesabı kapatmak istiyor

Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a elendiklerini hatırlatarak, "Biz de Beşiktaş'ı ligin dışına itmeye çalışacağız" dedi.



Nurullah Sağlam, Anatolian Otel'de katıldığı bir toplantıda gazetecilerin bu akşam oyanayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili sorularını yanıtladı.



Karşılaşmanın, Fortis Türkiye Kupası'nın rövanşı olacağını ifade eden Sağlam, "Onlar bizi kupanın dışına itmişti. Biz de onları ligin dışına itmeye çalışacağız" diye konuştu.



Bu maçın ligin zorlu müsabakalarından biri olacağını dile getiren Sağlam şöyle konuştu:



"Beşiktaş açısından bu maç adeta 'olmak ya da olmamak' mücadelesi. Dolayısıyla onlar adına zor bir müsabaka. Fakat bizim öncelikli düşüncemiz ve stratejimiz de, onların içinde bulunduğu bu ortamdan faydalanmak.



Her şeyden önce iyi ve centilmence bir müsabaka olmasını diliyorum. Zaten Gaziantep, fair play yarışında önlerde olan bir kent. Dolayısıyla güzelliklerle dolu bir akşam yaşamak ve yaşatmak öncelikli hedefimiz olacak."



Beşiktaş'ın 19 Ekim'den bu yana deplasman galibiyetinin bulunmadığı ve üç futbolcusunun eksik olduğu, Gaziantepspor'da ise Tabata'nın olmadığının hatırlatılması üzerine Sağlam, "Mutlaka hem onların eksiklerini hem de kendi eksiklerimizi dikkate alarak sahaya çıkacağız. Oyunu iki yönlü iyi oynamaya çalışan takımız. Bu akşam da oyunu iki yönlü olarak iyi oynamayı becerebilirsek istediğimiz sonuçla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.



Gaziantep seyircisinin her geçen gün daha da bilinçlendiğini ve takıma destek sağlamaya çalıştığını ve bu gidişattan çok memnun olduğunu vurgulayan Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gaziantepspor taraftarının şu ana kadar hem ekibime hem bana gösterdiği yakınlık ve destek sevindirici. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevlerinin bilincinde olduklarına inanıyorum ve onlara güveniyorum."

