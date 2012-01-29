-Sağlam GS maçını taraftarlara hediye etti BURSA (A.A) - 28.01.2012 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına ilişkin olarak, ''Bu galibiyeti, bizi maçın başından sonuna dek destekleyen bayan ve çocuk taraftarlarımız ile dualarıyla bizim yanımızda olan Bursaspor'u sevenlere armağan ediyorum'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, sözlerine, ''Öncelikle bayan taraftarlarımıza, annelerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ederim'' diyerek başladı. Tribünlerden maç boyunca büyük destek gördüklerini dile getiren Sağlam, alınan galibiyette kadın ve çocuk taraftarların desteğinin önemli rol oynadığını belirtti. Bu akşam moral motivasyonu yüksek, lig lideri ve zirvede olmayı hak eden bir takıma karşı oynadıklarını anlatan Sağlam, şunları söyledi: ''Galatasaray maçı, içinde bulunduğumuz durum itibariyle bizim mutlak 3 puan almamız gereken bir maçtı. Oyuncularım başlangıçtan bitiş düdüğüne kadar oyun disiplinden kopmadılar. Maçta Galatasaray'a fazla pozisyon vermedik. 1-0'dan sonra yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek daha gollü bir galibiyet alabilirdik. Sonuçta lig lideri, morali üst seviyede bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Öyle maçlar vardır ki kazanmak çok daha değerlidir. İnşallah bu karşılaşmanın bize olumlu yansımaları olacaktır. Kazandık mutlu olduk ama daha çok işimiz var.'' Sağlam, Çarşamba günü Trabzonspor gibi güçlü bir takımla deplasmanda oynayacaklarını anımsatarak, bu maçta da galibiyet arayacaklarını sözlerine ekledi. ''Bu kadar fazla bayan taraftar bekliyor muydunuz?'' sorusuna Sağlam, ''Açıkçası bekliyordum. Bursaspor'un kemikleşmiş bir taraftarı var. Hafta içi maç toplantısında taraftarlara, 'kendiniz gelemiyorsanız bu maça eşinizi, kız kardeşinizi, annenizi, yeğeninizi gönderin' demiştik. Sağ olsun bayan taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı'' yanıtını verirken, Fatih Terim'in küfürlü tezahüratlardan şikayetçi olduğunun söylenmesi üzerine, ''Tasvip etmiyoruz ama genel anlamda atmosferden mutluyuz'' değerlendirmesinde bulundu. Hakemin yönetiminin sorulması üzerine Sağlam, ''Maçın hakemini bana sormayın, konuşmak istemiyorum'' dedi.