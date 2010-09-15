-SAĞLAM: FARKLI YENİLMEK BİZİ ÜZDÜ BURSA (A.A) - 15.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4-0 yenildikleri Valencia maçına ilişkin olarak, ''İstediğimiz oyunu sergileyemeden, rakibe karşı mücadele edemeden farklı yenilmek bizi üzdü'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kulüp tarihinde ilk kez oynadıkları Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak istediklerini, özellikle taraftarlarını ve maçı televizyonları başında izleyenleri güzel bir sonuç alıp mutlu etmek istediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi. Maçın başında, iki orta saha oyuncusunun dokunamadığı ancak rakip adına güzel bir gol yediklerini anımsatan Sağlam, devrenin bitimine az bir zaman kala ikinci golü yemelerinin ikinci yarı oyunu çevirmeleri yönünde işlerini zorlaştırdığını kaydetti. Sağlam, ikinci yarıda özellikle oyuncu değişikliklerinin ardından oyunda dengeyi sağladıklarını hatta üstünlüğü dahi ele geçirdiklerini anlatarak, ancak yedikleri ve ''kendilerine yakışmayacak derecedeki kötü golün'' ardından oyun disiplininden koptuklarını ve kalan bölümde tamamen şuursuzca mücadele ettiklerini bildirdi. Bu maçtan çıkarmaları gereken çok sayıda ders olduğunu dile getiren Sağlam, ''İstediğimiz oyunu sergileyemeden, rakibe karşı mücadele edemeden farklı yenilmek bizi üzdü. Bunu bir kere daha gördük ki bizi başarıya götüren etkenlerden uzaklaştığımızda, takım oyunundan kopup bireyselliğe düşünce bize dönüşü ağır oluyor. Rakibimiz gerçek anlamda iyi, basit futbol oynayıp takım oyununun nasıl oynanması gerektiğini bize gösterdi'' diye konuştu. -YAZICI: BU KADARI BİRAZ FAZLA- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4-0 yenildikleri Valencia maçına ilişkin olarak, ''Böyle bir maçta mağlup olabilirsin ama bu kadarı biraz fazla'' dedi. Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Yazıcı, böyle bir skorun üzerine bir şeyler söylemenin doğru olmayacağını ifade etti. Hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını dile getiren Yazıcı, ''Böyle bir maçta mağlup olabilirsin ama bu kadarı biraz fazla. 4-0 olmamalıydı'' diye konuştu. Yazıcı, ''Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla mağlubiyetle ilgili olarak görüşecek misiniz?'' sorusu üzerine ''Onlar kendi aralarında gerekli değerlendirmeyi yapacaktır'' yanıtını verdi.