-SAĞLAM: DÜNYA DEVİYLE KARŞILAŞACAĞIZ BURSA (A.A) - 01.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın akşam Manchester United ile yapacakları maça ilişkin, ''Yarın sahamızda, taraftarımız önünde Şampiyonlar Ligi'ne ısınmış, havasını solumuş bir takım olarak bir dünya deviyle karşılaşacağız'' dedi. Sağlam, Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'ne Valencia karşısında aldıkları 4-0'lık yenilgiyle kötü başladıkarını, ancak deplasmandaki Glasgow Rangers maçında iyi bir oyun sergilediklerini, hatta yüzde 58'e 42 gibi topa sahip olma yüzdesiyle rakibe ciddi baskı oluşturduklarını söyledi. Daha sonra yine deplasmanda Manchester United ile karşılaştıklarını anımsatan Sağlam, Old Trafford'da mücadele etmenin her takım için zor olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden bir takım olarak kendileri için bu karşılaşmanın biraz daha zor geçtiğini vurguladı. Sağlam, Manchester United maçının ilk yarısında, kendi potansiyellerini ve yeteneklerini sahaya yansıttıklarında skoru değiştirebilecekleri gerçeğini gördüklerini, ikinci 45 dakikada bu çerçevede mücadele ettiklerini ancak skoru lehlerine çevirecek pozisyonları üretme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. ''Glasgow ve Manchester deplasmanlarının ardından futbolun doğrularını yaparsak, kendimiz gibi mücadele edip yeteneklerimizi sahaya yansıtırsak başarılı olabileceğimizi gördük'' diyen Sağlam, şöyle devam etti: ''Önümüzde 3 zorlu maç var. Yarın sahamızda, taraftarımız önünde Şampiyonlar Ligi'ne ısınmış, havasını solumuş bir takım olarak bir dünya deviyle karşılaşacağız. Bu, oyuncularımız için de güzel bir fırsat. Yarın iyi bir futbol oynayıp sahadan futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Evet, yarın karşımızda dünya devi olacak. Ama futbolda inandığınızda kimsenin olmayacak dediği şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Biz geçen sezon bunu başarmıştık. Yarın ki maç, ilk gol, ilk puan ve ilk galibiyetle tanışmak için çok iyi bir fırsat.'' Bir başka soru üzerine takımda sakat oyuncu bulunmadığına değinen Sağlam, Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson'ın, ülkesinde yaptığı, ''Maç 55-0 biter'' yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine ise ''Ben buna ne diyeyim? Şaka yapmıştır herhalde. Kendisi ciddi bir cevap olarak söylememiştir. Bunu Ferguson'ın güzel bir şakası olarak, skoru bir kenara bırakıp Bursaspor kazanır tarafını ciddiye alıp gerçekleştirmeye çalışalım'' değerlendirmesinde bulundu.