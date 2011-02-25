-SAĞLAM CEZASINI TAMAMLADI İZMİR (A.A) - 25.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında oynanan Bucaspor-Bursaspor maçında cezasını tamamlayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takımın başında sahaya çıktı. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakada cezasını tamamlayan ve takımının başında sahaya çıkan Bursaspor Teknik Direktörü Sağlam, geçen haftaki Gaziantepspor maçından farklı olarak, ilk 11'de 4 farklı oyuncuya yer verdi. Genç teknik adam, Vederson, Ömer, Hüseyin ve Altidore'un yerine Svensson, Ali, Serdar ve Ozan İpek'e şans tanıdı. Bucaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, geçen haftaki Galatasaray maçından farklı olarak Orhan, Ragıp ve Beto'nun yerine Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Koray, Gomes ve Leko'yu sahaya sürdü. Geçen hafta ilk 11'de kendine şans bulan Beto'nun yedek soyunduğu Bucaspor'da, Beşiktaş'tan kiralanan ve sakatlığı geçen Ali Kuçik, 18 kişilik kadroda yer aldı. Bursasporlu bazı oyuncular daha önce Bursaspor'da görev yapan Bucaspor Teknik Direktörü Aybaba ile maç öncesinde selamlaştı. Bucasporlu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakada sarı-lacivertli seyirciler, maçtan önce eski oyuncuları Ozan İpek lehine tezahürat yaptı. Bursaspor taraftarlarına ayrılan bütün biletlerin satıldığının ilan edilmesine rağmen yeşil-beyazlı seyircilere ayrılan bölümde boşluk kaldı. Güvenlik gereği, Bursaspor'a ayrılan kale arkası tarafındaki tribüne ev sahibi takımın taraftarları alınmadı.