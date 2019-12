Sağlam: Bizim de puana ihtiyacımız var

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda ne kadar puana ihtiyacı varsa, kendilerinin de UEFA Kupası yolunda o kadar puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.





BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş ile haftasonu deplasmanda yapacakları maça ilişkin, ''Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda ne kadar puana ihtiyacı varsa, bizim de aynı şekilde UEFA Kupası yolunda o kadar puana ihtiyacımız var'' dedi.



Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 19 Nisan Pazar akşamı İnönü Stadı'nda ligin şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.



Rakiplerinin şu an ligin en formda ekiplerinden biri olduğunu ve kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına aldığı zaman etkili oynayabildiğini anlatan Sağlam, dolayısıyla işlerinin kolay olmadığını vurguladı.



Sağlam, sarı kart cezalısı Sercan Yıldırım ile Tadeu ve Muhammet'in, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceklerini ifade ederek, Ankaragücü maçında sakatlanan Volkan Bekiroğlu ile gribal enfeksiyona yakalanan Ömer Erdoğan'ın durumlarının ise henüz belli olmadığını bildirdi.



Hedeflerinin İnönü Stadı'ndan mutlu ayrılmak olduğunu belirten Sağlam, ''Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda ne kadar puana ihtiyacı varsa bizim de aynı şekilde UEFA Kupası yolunda o kadar puana ihtiyacımız var. Deplasmanda oynayacak olmanın endişesine kapılmadan, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya çalışarak, iyi mücadele ederek, orada bizi hedefimize götürecek olan puanları almaya çalışacağız'' diye konuştu.



Sağlam, puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın mücadelesinin oldukça çekişmeli ve zevkli geçeceğine değinerek, ''Dolayısıyla bu sene birçok zoru başarmış olan futbolcularımızın, İnönü Stadı'ndan bizi mutlu edecek, gelecek adına biraz daha umutlandıracak mücadeleyi ortaya koyup, puanları alacağını düşünüyorum'' diye konuştu.



İKİ TAKIM TARAFTARLARI ARASINDAKİ HUSUMET

Bir gazetecinin, ''İki takım taraftarları arasındaki husumeti nasıl değerlendiriyoruz?'' yönündeki sorusu üzerine, Sağlam, ''Ben sporun içindeki rekabete, futbolun kuralları içinde uyulabilecek sertliğe sonuna kadar varım. Mücadele olacaksa bunun köküne kadar, her şeyine varım. Ama futbolun içindeki şiddete, teröre, kötü söze hiç yokum. Bu konuda üzerine ne görev, ne sorumluluk düşerse bunu engelleme konusunda sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Yine söylüyorum, şartlar ne olursa olsun, sonucunda karşıma ne olumsuzluklar çıkarsa çıksın sporun güzelliklerini yansıtma adına ne yapabileceksem yaparım. Yaptırabildiğim insanlara da yaptırabilmeye çalışırım. Biz nerelere uzanabiliyorsak bu konuda sorumluluğumuzu sonuna kadar alırız. Şimdi ortada bir sıkıntı var ve istemediğimiz bir şekilde devam ediyor. Sonuçta baktığınız zaman bir müddet sonra Bursa'da da bir Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Belki yine gündeme gelecek. Birileri, bu işte sorumlu insanlar bu işlere çözüm üretme konusunda sorumluluk almadığı sürece bu iş devam edecek demek ki. Dolasıyla bu sıkıntının ortadan kalkması için sorumluluk alması gereken insanların biran evvel olaya çok ciddi bir şekilde eğilip bu sıkıntıyı Türk futbolundaki bu husumeti bir an evvel ortadan kaldırmak lazım bence. Benim olaya bakış açım bu.'' şeklinde konuştu.



FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİSİ

Ertuğrul Sağlam, ''Maç öncesi futbolcularınızın psikoloji nasıl?'' yönündeki soruyu ise ''Biz maçı gergin hale getirecek şekilde futbolcularımıza ne söylemde bulunduk ne de maç öncesinde, içinde, sonrasında öyle bir arayış içinde olacağız. Geçen hafta Ankaragücü maçı da atmosfer itibarıyla bizim için gergin bir karşılaşmaydı. Bizim oyuncularımız daha önce de büyük karşılaşmalar oynadılar. Şunun bilincindeyiz biz; bu karşılaşmada 3 puan alma gibi zorunluluğumuz var. Çünkü eğer üzerimizdeki takımlara biraz daha yaklaşmak istiyorsak, buradan puan kaybetmememiz gerekiyor.'' şeklinde yanıtladı.



''ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAŞANAN GÜZELLİKLER GÖRMEZDEN GELİNDİ''

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursa'da geçen hafta Ankaragücü ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan güzelliklerin spor kamuoyunda görmezden gelindiğini bildirdi.



İki takım taraftarları ve kulüpler arasındaki dostluğun, kardeşlik derecesine varan ilişkinin, maç öncesinde ülkedeki tüm spor kamuoyunu, futbolun içinde olan herkesi farklı bir beklenti içine soktuğunu anlatan Sağlam, insanların ''Bursaspor bu karşılaşmada kardeş takımına yenilecek'', ''Bursaspor bu karşılaşmaya çok fazla asılmayacak'' gibi basit konuşmalarına şahit olduklarını vurguladı.



Sağlam, bu sözlere rağmen sporun evrensel değerlerini incitmeden, koruyarak, futboldaki ahlaki değerleri her şeyin önünde tutarak sahaya çıktıklarını ifade ederek, ''Kardeşimiz diyebileceğimiz takımı biraz daha zor duruma sokacak mücadeleyi ortaya koyduk ve sonucu da aldık'' dedi.



Her iki takıma yakışan mücadelenin sahada yapıldığına işaret eden Sağlam, ''Karşılaşmayı oynadık, bitti. İki takım taraftarları da, yine birbirlerinin futbolcularını kendi tribünlerine çağırarak sporda nelerin doğru yapılması gerektiğini gösterdi. Bizler, ülkemizde kaybolan futbola, spora ait değerleri tekrar göz önüne çıkararak herkesi ders niteliğinde bir karşılaşma oynadık. Ankaragücü Kulübü belki de küme düşmeme mücadelesi içinde biraz daha zor duruma girmesine rağmen sporda dostluğun, kardeşliğin, nasıl yaşanması gerektiğinin dersini verdik. Geçen hafta İstanbul'da maalesef çirkinliklerin, kötü sözlerin,şiddetin ön plana çıktığı bir karşılaşma oynandı. Ülke basını maalesef bir hafta boyunca orada yaşanan çirkinlikleri ön plana çıkararak Bursa'da yaşanan güzellikleri görmezden geldi. Bu da benim içimi acıtıyor.'' Diye konuştu.



Sağlam, bu olayın kendisini çok üzdüğünü, Beşiktaş maçı öncesi buna da paylaşmak istediğini anlatarak, ''Ülkenin olaylara bakış açısı maalesef bu. Yani şu güzellikler herhangi bir basın kuruluşunda, herhangi bir basın organında maalesef iki cümlecik yazıyla yer almadı. İki kelime konuşulacak değer bulmadı. Ben ülke sporu ve futbolu adına çok üzüldüm. Bu kadar sıkıntılı ortamın içinde, bu değerlere hasret olduğumuz bir ortamda, şu karşılaşmanın öncesinde, sırasında ve sonrasında, futbol adına spordaki güzelliklerin ortaya konulması adına yaşanan olayların es geçilmesi açıkçası benim içimi acıttı. Maalesef değiştiremiyorsunuz ama değişmesi için biz sonuna kadar dik duruşumuzu devam ettireceğiz. Belki üzerine alması gereken insanlar alırlar ve bundan sonraki dönemde de aradığımız güzelliklere ulaşma konusunda biraz daha sorumluluk alırız.'' konuşmasını tamamladı.