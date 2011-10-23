-Sağlam: Bireysel hata kazanmamızın önüne geçti BURSA (A.A) - 22.10.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 biten Trabzonspor maçına ilişkin olarak, ''Bariz bireysel hata bugün maçı kazanmamızın önüne geçti'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, 1-0 öne geçtiklerini, ancak bariz bir hatayla oluşan penaltı pozisyonu sonucu rakibin skoru eşitlediğini belirtti. ''Bariz bireysel hata maçı kazanmamızın önüne geçti'' diyen Sağlam, geride kalan 7 haftada yedikleri birçok golün bireysel hatalardan kaynaklandığını kaydetti. Sağlam, bireysel hataların kendileri için pahalıya mal olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: ''Bir gün genç olanı, bir gün ise en tecrübeli futbolcumuz çok basit ve bariz bir hata yapabiliyor. Bunları gidermek için çalışıyoruz ama bugünkü ve daha önce yaşadığımız birkaç pozisyon, çalışarak çözülecek gibi değil. Sonuçta kazanamadık. Ancak ben bugün kazanacak, bize 3 puanı getirecek mücadeleyi sergilediğimizi düşünüyorum. Orduspor maçıyla başlayarak bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve yeteneğimiz var.'' Ertuğrul Sağlam, konuşmasının son bölümünde ise terör saldırılarına ilişkin duygularını paylaştı. ''Hakkari'deki terör saldırıları sonrası şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum'' diyen Sağlam, şöyle devam etti: ''Bu gibi durumlara hiç olumlu şekilde bakılmaz ama bu olayın ülkenin bütünlüğünü sağlamak adına fırsat olarak değerlendirilmesini istiyorum. Biz spor yapıyoruz ama Allah rahmet eylesin, birçok kardeşimiz hayatını kaybediyor. Kazanıyoruz, kaybediyoruz ve sonuçta birbirimizi kırıyoruz. Bundan sonra bu dönemi daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bu durumla ilgili söylenebilecek tek söz var; 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' bundan ötesi yok. Futbolla birbirimizi kırmaktan vazgeçelim. Bu durumu fırsat bilip, kardeşlik duygularını ortaya koyalım.''