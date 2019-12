-SAĞLAM: BİR İLKİ BAŞARDIK BURSA (A.A) - 24.09.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bucaspor'u da yenip ligde 6'da 6 yaparak kulüp tarihinde bir ilki başardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, yoğun bir tempo içinde oynadıklarını, gerek ligde gerekse Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey karşılaşmalar oynadıkları için ligde her maçta 5-6 oyuncuyu değiştirdiğini belirtti. Gaziantepspor maçında 5, bu akşamki karşılaşmada da 6 yeni oyuncuya forma şansı verdiğini ifade eden Sağlam, bunun da bazı oyuncuların ilk kez birlikte oynamaları nedeniyle sıkıntı yarattığını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Bu süreçte 'iyi oynadık, kötü oynadık, şunu iyi, şunu kötü yaptık' gibi bir değerlendirmede bulunmayacağım. Bucaspor'u da yenip ligde 6'da 6 yaparak kulüp tarihinde bir ilki başardığımız için mutluyuz. Çok önemi bir galibiyet aldık. Bucaspor karşısında aldığımız 3 puana çok sevindik ancak bu maç geride kaldı. Artık Glasgow Rangers maçını düşünmek zorundayız. Bundan sonra her dakika her saniye Glasgow Rangers maçına odaklanmalıyız. Amacımız, bizim açımızdan çok önemli bu karşılaşmada bizi Şampiyonlar Ligi'nde gelecek adına umutlandıracak sonuç almak.'' Sağlam, Insua'nın bu akşamki maçta kendisinden beklenen performansı sergileyemediği yönündeki yoruma, ''Bizim Insua dahil tüm oyuncularımızdan fazla beklentilerimiz var. Hepsinin takıma katkısının fazla olmasını istiyoruz. Insua takıma yeni katıldı. Biraz sabırlı olmalıyız'' dedi. Bir gazetecinin, ''Sezon başında ligde 6 maçta 6 galibiyet almayı hedeflemiş miydiniz'' sorusuna Sağlam, ''Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Oyun anlayışımız böyle. Bu sezon Galatasaray, Sivas ve Gaziantep gibi zorlu deplasmanlarda oynadık. Galatasaray ve Sivaspor maçlarından 2-0'lık skorlarla galip ayrıldık. Gaziantepspor maçının sonucu henüz belli değil. Geçen sezon da zorlu deplasmanlardan 2-0 yenik durumdayken galip ayrılmayı bildik. Bundan sonrası için de bu takımın hangi şartlarda olursa olsun kazanmaya oynayacağını söyleyebilirim'' yanıtını verdi.. Bucaspor Antrenörü Toprak Kırtoğlu ise maçın ortada geçtiğini, iki takımın da skoru lehine çevirecek pozisyonlar yakaladığını söyledi. Bursaspor'un ilk dakikalarda yakaladığı pozisyonu gole çevirdiğini ifade eden Kırtoğlu, ''Biz fırsatları değerlendiremediğimiz için Bursaspor maçın başında bulduğu golle kazandı. 70. dakikadan sonra yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek maç berabere bitebilirdi'' dedi. Kırtoğlu, bir soru üzerine maçta sakatlanan Emre'nin bileğinde şişlik olduğunu belirtti.