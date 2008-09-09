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Spor

Sağlam bir adım önde

Siyah-Beyazlı takım, ortaya koyduğu futbolla alkış aldı. Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu, Ertuğrul Sağlam'ın takımını be&

09 Eylül 2008 03:00

Shakhtar'ın teknik direktörü Lucescu Beşiktaş'ı aynı teknik direktörle devam ettiği için rakiplerinden daha avantajlı bulduğunu söyledi

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu da düşünen Lucescu , "G.Saray ve Fenerbahçe'nin antrenörleri yeni. Bunun sıkıntısını yaşayacaklardır. Türkiye'ye alışmaları, ortamı öğrenmeleri için belli bir zamana ihtiyaçları var. Bu süre iki aydan aşağı olmayacaktır. İşte Beşiktaş buradaki süreyi iyi değerlendirirse rakiplerinin bir adım önüne geçer. Bu avantajı nedeniyle Beşiktaş'ın şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu düşünüyorum."

Siyah-Beyazlı takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam'ın da Aragones ve Skibbe'ye oranla artılarının daha fazla olduğuna değinen Romen teknik adam "Sağlam, Beşiktaş'ta yetişmiş bir teknik adam. Geçen sezondan oturmuş bir ekibi var. Bunun avantajını kullanacaktır. F.Bahçe ve G.Saray ise yeni teknik adamlar çalışmanın mutlaka sıkıntısını yaşayacaktır." dedi. Lucescu, Siyah-Beyazlı takımın UEFA Kupası'nda başarılı olmasını istediğini de kaydetti.

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