-SAĞLAM: 5 MAÇ İYİ TECRÜBE OLDU BURSA (A.A) - 06.12.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız 5 maç bizim için iyi bir tecrübe oldu'' dedi. Sağlam, yarın akşam Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İskoçya'nın Glasgow Rangers takımı ile yapacakları maça ilişkin olarak Bursa Atatürk Stadında basın toplantısı düzenledi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli olduktan sonra Manchester United ve Valencia'nın ilk iki sıra için avantajlı olduğunu dile getiren Sağlam, Bursaspor olarak üçüncülük için Glasgow Rangers ile mücadele etmeyi düşündüklerini, ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi. Grupların belli olmasının ardından, uluslararası karşılaşmalardaki puanlamaya göre 32 takım arasında Bursaspor'un son sırada yer aldığını anımsatan Sağlam, grup maçlarının kendileri açısından iyi geçmediğini ifade ederek, ''Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız 5 maç bizim için iyi bir tecrübe oldu'' dedi. Sağlam, bir gazetecinin, ''Toplantıya yedek kaleci Yavuz Özkan ile geldiğinize göre, yarın sahaya farklı bir 11'le çıkmayı mı düşünüyorsunuz'' sorusuna, ''Beşiktaş'ın UEFA Ligi, bizim de Şampiyonlar Ligi maçımız nedeniyle maç pazar günü gündüz oynandı. Maçı dün oynayıp sadece bir günü dinlenerek geçirmek bizim için kolay olmayacak. Belli bir yorgunluk beklerken Volkan'ın kırmızı kart görmesiyle koskoca 50 dakikayı 10 kişi oynamak bizi daha da yıprattı. Bunları da düşünerek yarınki kadroda farklı bir 11'le sahaya çıkacağımızı söyleyebilirim'' yanıtını verdi. Bir İskoç gazetecinin, ''İskoç ve Türk takımlarının gelecek yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 arasına girme şansı nedir'' sorusunu ise Sağlam, şöyle yanıtladı: ''Bizim ülkemizden yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar üst düzey başarı elde edemedi. Bu sene biz katıldık ve başarılı olamadık. Bunu açıkça ortaya koymak lazım. Takımın tamamını göz önüne aldığımızda bizim 12-14 milyon avroya yakın bütçemiz var. Bu, mücadele ettiğimiz takımlarla mukayese edildiğinde çok komik kalıyor. Manchester United ve Valencia ile 2 oyuncu alarak mücadele edemezsiniz. İskoç futbolundaki problemleri bilemem ama iyi bir yapılanmayla biz de dahil olmak üzere ilk 16'yı, hatta ilk 8'i zorlama şansı vardır, imkansız değildir.'' -BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇIKAN OLAYLAR- Bir İskoç gazetecinin, dünkü Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi çıkan olaylara atıfta bulunarak, ''Yarınki maçta da bu tür olaylar çıkabilir mi'' sorusu, UEFA yetkilileri ve Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer tarafından, ''Bu toplantıda sadece Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin sorulara yanıt verilecek'' denilerek geri çevrildi. Ancak Ertuğrul Sağlam, araya girerek, ''Buraya daha önce 2 takım geldi ve çok da güzel bir şekilde karşılandı. Maçlarımız oynadık, farklı yenilgiler de aldık, ancak bu yenilgilerden sonra seyircimizin tepkisi olmadı. Onları iyi bir şekilde ağırladık ve yenildiğimiz halde aynı şekilde uğurladık. Yarın akşamki maçta da bu farklı olmayacak. Sonuç ne olursa olsun aynı şekilde iyi ağırlanacak ve uğurlanacaklar'' diye konuştu. -''KAZANMAK İSTİYORUZ''- Ertuğrul Sağlam, ''Yarın akşamki maç iki takım açısından da formalite niteliği taşıyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz'' sorusu üzerine de ''Yarın akşamki karşılaşma gruptaki sıralama açısından önemli olmasa da bizim için Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarımızı ve ilk galibiyetimizi almamız adına önemli'' dedi. Sağlam, ''Beşiktaş ile oynadığınız zorlu maçın ardından sadece 1 gün dinlendikten sonra böylesine önemi bir maça çıkmak sizin için zor olmayacak mı'' sorusuna ise ''Çok kolay değil. Ama kadroda bir şekilde rotasyon uygulayıp diri oyuncularımızı bu kadroda kullanıp bizim için bu çok önemli olan bu maçı kazanmak istiyoruz'' yanıtını verdi.