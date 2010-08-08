-SAĞLAM: "FUTBOL ADINA ÇOK FAZLA ŞEY ORTAYA KOYAMADIK" İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - TFF Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor'a 3-0 yenilen Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, bordo-mavili ekip karşısında futbol adına çok fazla bir şey ortaya koyamadıklarını ifade ederek, kupayı kazanan rakiplerini tebrik etti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına Trabzonspor'u tebrik ederek başlayan Sağlam, böyle bir sonuç beklemediklerini belirterek, ''İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarında ciddi rakiplerle oynamıştık. İyi mücadele ve iyi futbol vardı. Gelecek adına iyi bir tablo ortaya çıkarmıştık. Çok açık konuşma gerekirse futbol adına çok fazla değer üretemedik, çok fazla şey ortaya koyamadık. Sonucunda da haklı bir mağlubiyet aldık. Tek karşılaşmada bir kupa sahibi olmak bizim içinde önemliydi. Hele hele lig kupasından sonra bunu da alıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Kupayı hak eden kazandı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum'' diye konuştu. Sahada yeni transferlerden sadece birisinin bulunduğu şeklindeki soru üzerine Sağlam, ''Şu anda bu sezon kadromuza kattığımız önemli oyunculardan Insua, Stepanov, Nunez, geçen sezon takımın yükünü çeken Hüseyin kadroda yoktu. Dört tane önemli oyuncunun olmaması bizi performans adına olumsuz etkilemiştir ama geçen sezon boyunca bu türlü eksikliklerin arkasına sığınmadık. O yüzden kadro sıkıntısı yaşamadan şampiyon olduk. Böyle bir mazeretin arkasına sığınmak istemiyorum. Fakat oynamayan oyuncuların da katılımıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu. -''TAVİZ VERMEYECEĞİMİZ BİR KONU FAIR-PLAY'DİR''- Futbolcusu Volkan'ın bir pozisyonda verdiği tepki sonrası oluşan gerginlikle ilgili bir soru üzerine ise geçen sezon aynı zamanda Fair-Play Ligi'nde de şampiyon olduklarını hatırlatan Sağlam, şöyle devam etti: ''Bu anlamda da bütün ülkenin sempatisini kazandık. Taviz vermeyeceğimiz bir konu varsa o da budur. Oyuncular kötü oynayabilir, performansı sahaya yansıtamayabilir ama Bursasporlu futbolcuya yakışan davranışı sergilemeliyiz. Saha içinde hoşumuza gitmeyen bir kaç hareket oldu. Hareketi sahipleriyle değerlendirip yapmamaları konusunda uyarmamız gerekir. Disiplin zafiyeti dememek lazım. Bu çocuklar geçen sezonu en az kart görerek en centilmen bitirmeyi başardılar. Oluşan skor karşısında soğukkanlılığımızı korumalıyız. Kendimize hakim olmak zorundayız. Orada Volkan ile diyaloğum olmadı. Hakemin yanından aldım onu biraz sert olmuş olabilir ama taviz vermeyeceğiz.'' -''KENDİMİZİ VE TARAFTARIMIZI BASKI ALTINA ALMAK İSTEMİYORUZ''- Yeni sezonda şampiyonluk konusunda üzerlerinde bir baskı hissedip hissetmediği sorulan Sağlam, bu konuda ne kendilerini ne de taraftarı baskı altına almak istemediklerini kaydetti. Sezona, yapabileceklerinin en iyisini yaparak ilk 5 içinde yer alan Avrupa kupalarından da birisinde var olan bir takım hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Sağlam, ''Geçen sezon şampiyon olduktan sonra bu sezonla alakalı hedefimizi açıkladık. Tabi şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak istiyoruz. İllaki şampiyon olacağız, ikinci olacağız diye kendimizi baskı altına almak istemiyoruz. Yapabileceğimizin en iyisini yine yapmaya çalışacağız. Birçok takımımız harcamalar yaparken, çok büyük paralarla oyuncular alırken, biz kendi gerçeklerimizden uzaklaşmadan, takım içindeki dengeleri bozmadan transfer politikasıyla hareket ediyoruz. Ne kendimizi ne de taraftarımızı böyle bir baskı altına almak istemiyoruz'' şeklinde konuştu. -''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR OLUP OLMADIĞIMIZI ŞİMDİ SÖYLEMEK YERSİZ''- Takımın seviyesini nasıl gördüğü, Şampiyonlar Ligi için yeterli bulup bulmadığı sorusunu ise Sağlam, şöyle yanıt verdi: ''Ne umutsuzluğa kapılacak ne de karamsarlığa düşecek insanlarız. Takımımızın gücünü biliyoruz. Bundan sonraki dönemde de güçlendirme adına hamleler gerekiyorsa yaparız. Şampiyonlar Ligi ile alakalı ne kadar hazır olup olmadığımızı şimdi söylemek yersiz. 15 Eylüle kadar 5 haftamız var. Ama bizim bence ondan önce önümüzdeki lig maçını değerlendirip düşünmemiz lazım. Belki de bazı takımların bu gibi maçları, kendi gerçekleriyle yüzleşmesi, kendini başarıya götüren unsurları aklına getirmesi açısından olumlu olabilir. Geçen sezon oynadığımız kötü karşılaşmalardan sonra o maçlardan iyi dersler çıkarıp sonrasını ona göre yönlendirdik ve hep bu gibi kötü oyunlardan sonra güzel seyirler yakaladık. Bugünkü karşılaşmayı da belki o açıdan değerlendirdiğimizde bu maç gelecek adına olumlu olabilir. Tabi ki mağlubiyetten umutlanacak taraf yok ama iyi değerlendirebilmeyi becerebilirseniz, belki de kaybettiğinizden çok daha fazlasını size kazandıracak artı unsurlar da meydana çıkarabilir.'' -''HERHANGİ BİR OYUNCUYU BIRAKMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK''- Sercan'ın transferde son dönemde adının geçtiği ifade edilerek yöneltilen soruya Sağlam, ''Herhangi bir oyuncuyu bırakmak gibi bir düşüncemiz yok'' yanıtını verdi. Sercan'ın isminin hep geçtiğini ifade eden Sağlam, ''Şu anda Sercan ile alakalı veya diğer oyuncularla alakalı takım içinde herhangi bir oyuncuyu bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Yine söylüyoruz. Herhangi bir oyuncumuzu bırakma gibi bir düşüncemiz yok'' diye konuştu. Bursasporlu futbolcu Ozan İpek ise yaptığı değerlendirmede, üzgün olduklarını belirterek, ''Performansa gelirsek bende memnun değilim bugün oynadığım futboldan. Sezon başında olan şeyler. Hazır olmadığımızı bugün öğrendik. Bugün öğrenmemiz çok daha iyi. Bu mağlubiyetten hepimizin ders alması lazım. Bence bu iş hayırlı oldu, sezon öncesi olduğu için hayırlı oldu. Herkesin artık şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım'' diye konuştu. Vederson ise yeni takımıyla ilk resmi maçını oynadığını kaydederek, ''Bu kupayı alamamakla çok şey kaybettik. Ancak sezon öncesi olması bize de bir ders oldu. Eksiklerimizi tamamlayıp en iyi şekilde hazırlanacağız'' dedi. (