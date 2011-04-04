-SAĞLAM: 3 PUANI LAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Sağlam, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İstanbul'a 3 puan için geldiklerini vurgulayarak, ''Amacımız Fenerbahçe karşısında 3 puan alıp tekrar şampiyonluktan bahsedebilmek ve zirve yarışına ortak olmaktı. Zirve yarışında katkı sağlayacak 3 puan alamadığımız için üzgünüz'' dedi. Maç sonunda aldıkları 1 puanın kendilerine çok fazla katkı sağlamadığını anlatan Ertuğrul Sağlam, ''Bu beraberliğin bir tek karı, burada Fenerbahçe'den puan almanın yanı sıra altımızdaki rakiplerimizin puan kaybettiği haftada onlardan bir puan uzaklaştırdı. Ancak şampiyonluk yarışında Trabzonspor'dan 2 puan daha uzaklaştık, Fenerbahçe ile puan farkı aynı kaldı. O yüzden bu beraberlik bize çok katkı sağlamadı'' ifadelerini kullandı. Karşılaşmada ilk 45 dakikada Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini anlatan Sağlam, ''İlk yarıda kalemize gelen ve Ivankov'un tuttuğu topu hatırlamıyorum. İkinci yarıda rakibimiz baskı yaptı ama adam paylaşımını iyi yaptığımız için rakibe pozisyon vermedik. Son bölümde defansta rakibi eksik yakaladığımız pozisyonlarda daha üretken olabilirdik. Oyun itibariyle memnun olduğum karşılaşmada, 3 puan alamadığımız için üzgünüm'' diye konuştu.