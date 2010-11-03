-SAĞLAM: 2.YARININ BAŞINDA O GOLÜ YEMESEYDİK OYUN FARKLI GELİŞEBİLİRDİ BURSA (A.A) - 03.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-0 yenildikleri Manchester United maçına ilişkin, ''İkinci yarının başında o golü yemeseydik oyun daha farklı gelişebilirdi'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya Şampiyonlar Ligi'nde ilk golü bulabilmek, daha sonra puanla tanışıp bir galibiyet alabilmek için iyi başladıklarını, ilk devre futbolun doğrularını sahaya yansıtıp takım olarak öne çıkan özelliklerini oyunun belli bölümlerinde uygulayıp topa sahip olmayı bildiklerini söyledi. İlk yarıda iyi oyun yanında pozisyonlar da ürettiklerini, duran toplar kazandıklarını ifade eden Sağlam, ''İlk devrenin bizim açımızdan iyi geçtiğini söyleyebilirim. İkinci yarının başında o golü yemeseydik oyun daha farklı gelişebilirdi. Her maç üzerine koyan bir Bursaspor var. Bunu bu akşam maçın ilk yarısında da somut bir şekilde pozisyon üreterek gösterdik'' diye konuştu. İkinci yarıda kaptırdıkları topla yedikleri golün kendilerini zora soktuğunu vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti: ''Gol sonrası yine toparlandık. Skoru dengeleme adına pozisyonlar ürettik. Oyunda risk alıp skoru dengeleme adına çift santrfora dönmek isterken, oyuncularımız kenarda beklerken ikinci golü yedik. İkinci golden sonra oyunun tüm hakimiyeti Manchester United'e geçti. Rakibimiz kazanmayı hak etti. Maçta somut anlamda doğruları yapan bir Bursaspor'un olduğu değerlendirmesini rahatlıkla yapabiliyorum. Karşımızda çok önemli bir takım vardı. Kadrosunda bir sürü kaliteli oyuncusu bulunan bir takım. Gerçek anlamda futbolun nasıl oynanması gerektiğini bize ve herkese gösterdiler. Bu tip organizasyonlarda başarılı olmak için futbol anlayışımızı ve kadro kalitemizi daha üst seviyeye çıkarmamız gerekir.'' Sağlam, ''Oyuncularınız gol atmak için biraz acele etti mi'' sorusuna, ''Bu konuda size katılıyorum. İlk golü bulduğumuz bölgeden bizim ilk yarıda daha rahat pozisyonumuz vardı ve biz değerlendiremedik ama rakip değerlendirdi. Belki ilk devrede golü biz bulsak oyun daha farklı olurdu. Oyuncularımı suçlamak istemiyorum. Ellerinden geleni yapıp pozisyonları değerlendirmek istediler'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Oyuncularınız ikinci yarı fizik olarak oyundan düştü mü'' sorusunu da Sağlam, ''Rakibin kaliteli oyunculardan kurulu olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Biz risk aldığımızda onlar oyunu istedikleri gibi yönlendirdiler'' diye yanıtladı. Taraftarların desteğinin sorulması üzerine ise Sağlam, ''Onlara güzel bir galibiyet yaşatmak istedik. Ancak onlar da bazı gerçeklerin farkındalar. Onlar da 3-0'dan sonra kendileri adına futbolun güzelliklerini gösterdiler ve bu akşamın keyfini çıkardılar'' değerlendirmesinde bulundu. Sağlam, ''Glasgow Rangers 5 puanda kaldı. Sizce Bursaspor'un UEFA Kupası'na katılma şansı devam ediyor mu'' sorusuna, ''Futbolda her şey mümkün. Olabilir, neden olmasın'' yanıtını verdi.