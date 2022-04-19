"Sağır ve dilsiz" dilenci zabıtaya bülbül kesildi

İstanbul, Sultangazi'de boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asıp dilencilik yapan kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Hiçbir engellerinin olmadığı anlaşılan dilenci zabıta ekipleri karşısında adeta bülbül kesildi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil zabıta ekipleri, dün akşam saatlerinde Merkez Camii ve çevresinde üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısı olan bir kişinin para dilendiğini fark etti. Zabıta ekiplerince yakalanan Ramazan A., Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin 'sağır ve dilsiz' yazısına rağmen konuşmaya başlaması zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıtanın sorularını da cevaplayan Ramazan A., Adana'daki İstanbul'a dilenmek için geldiğini söyledi.

Zabıtanın engelinin bulunmamasına rağmen neden dilencilik yaptığına yönelik soruya Ramazan A., "Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor. Bunu meslek haline getirdik" dedi. Kendisine cezai işlem uygulanacağının hatırlatılması üzerine ise, zabıta memurlarına teşekkür etti.

Üzerindeki 770 lira paraya el konulan ve yasal işlem yapılan Ramazan A., daha sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan yaklaşık 4 ay önce de üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısıyla dilencilik yapan bir başka kişinin zabıta ekiplerince yakalandığı ve konuştuğu ortaya çıktı.