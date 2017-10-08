Sağır ve dilsiz cinayet şüphelisi tutuklandı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut İlçesi\'nde tartıştığı 37 yaşındaki Vedat Akpınar\'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen sağır ve dilsiz 35 yaşındaki Şükrü K., tutuklandı.

Şuhut\'a bağlı Bademli Köyü\'nde oturan sağır ve dilsiz Şükrü K. ile aralarında husumet bulunan Vedat Akpınar arasında geçen salı günü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü K., yanındaki pompalı tüfekle Vedat Akpınar\'a ateş etti. Vedat Akpınar olay yerinde yaşamını yitirirken Şükrü K., aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. Şükrü K., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Şükrü K. ile Vedat Akpınar\'ın daha önce de tartıştığı ve köy muhtarı tarafından barıştırıldığı belirtildi.



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