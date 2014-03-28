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Sağır oda nedir, nasıl yapılyor?

Dinlemenin neredeyse imkansız hale geldiği sağır odalar nasıl yapılıyor?

28 Mart 2014 17:56

Dışişleri Bakanlığı’nda, Suriye sınırları içindeki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik IŞİD tehdidine karşı alınacak askeri ve diplomatik tedbirlerin değerlendirildiği güvenlik zirvesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları sonrası gündeme “sağır oda” kavramı geldi.

Radikal.com.tr 'de yer alan habere göre, sağır oda dinlemeye karşı özel olarak yapılan bir oda, daha doğrusu istihbarat terimi.

Sağır oda olması istenen mekan seçildikten sonra özel bir kimyasal madde ile kaplanıyor. Sonrasında pencereler de özel çerçevelerle kaplanıyor. Yani bir nevi dünyadan bağlantısı kesiliyor.

İçerideki kimyasallar cep telefonlarının çalışmasını engelliyor. Kayıt cihazları da özel sistem sebebiyle körleşiyor.

Sağır oda sadece bunlarla yapımı biten bir yer değil. Ayrıca özel perdeler kullanılıyor. Bu perdeler sayesinde ses titreşimlerinin camlara yansıması engelleniyor.

Sağır odada alınan güvenlik önlemleri jammerlarla dinlenmelerin engellemesinden ayrı çünkü jammerlar sadece cep telefonu konuşmalarını engelliyor ama diğer gelişmiş dinleme aletlerine karşı etkisiz.

 

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Davutoğlu, Dışişleri'ndeki dinleme skandalının teknolojik boyutuyla ilgili araştırma yapıldığını söyleyerek, odanın jammerlar tarafından dinlendiğini belirtti

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