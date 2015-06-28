Sağır dilsiz Tofaş işçisi 'slogan attı' diye işten çıkarıldı!

Tofaş'ın yollarını ayırdığı 82 işçi, imza kampanyası başlattı. Grup içerisinde yer alan işitme engelliler, işten çıkarılmalarını, ellerindeki açıklamayı işaret diliyle okuyarak protesto etti.

Cumhuriyet'ten Damla Yur'un haberine göre, Tofaş'ta geçen ay üretimin durmasına neden olan eylemin ardından bir süre geçtikten sonra işten çıkarılan 82 işçi, imza kampanyası başlattı. Grubun sözcüsü İbrahim Gürkan, ''İşitme engellileri bile yönetime karşı slogan atmakla suçlayıp işten çıkardılar'' dedi.

Kent Meydanı'nda kurdukları 'Diriliş Çadırı' önünde toplanan işçiler, sloganlar atarak vatandaşlardan imza desteği talebinde bulundu. İş akdi feshedilen işçilerden İbrahim Gürkan, grup adına yaptığı açıklamada, haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirterek, yıllardır kendilerinden aidat alan Türk Metal Sendikası'ndan kurtulmak istediklerini kaydetti.

‘Verilen sözler tutulmadı’

Ücretlerin artırılmasını istediklerini ancak bu konuda çalışmaların yetersiz kaldığını ileri süren Gürkan, şunları kaydetti: ''Bu süreçle ilgili işçi çıkartılmayacağı sözü verildiği halde, bu sözlerin günü kurtarmaya yönelik olduğunu gördük. Verilen sözlerde durulmadığı gibi mübarek ramazan ayında aralarında altı işitme engellinin bulunduğu 82 arkadaşımız işten atıldı'' diye konuştu.

‘Asla susmayacağız’

İsnat edilen suçların gerçek dışı olduğunu ileri süren İbrahim Gürkan, ''O kadar gerçek dışı ki işitme engellileri bile yönetime karşı slogan atmakla suçlayıp işten çıkardılar. Asla susmayacağız, durmayacağız, unutmayacağız. Her gün burada ve ülke genelinde hakkımızı arayacağız ve bize yapılan zulmü protesto edeceğiz'' dedi. İşitme engelli işçiler de işten çıkarılmalarını, ellerindeki açıklamayı işaret diliyle okuyarak protesto etti.

‘Tofaş'tan atılan sağır ve dilsiz işçiler, işaret diliyle açıklama yaptı’

Otomotiv devi Tofaş'tan, eylemlere katılarak slogan attıkları gerekçesiyle işten çıkartılan sağır ve dilsiz işçiler, işaret diliyle açıklama yaparak tepki gösterdi. İşçiler, “Adımızı bile söyleyemiyoruz, nasıl slogan atalım” dediler.

Tofaş'tan işten çıkartılan işçiler, haklarını aramak amacıyla Kent Meydanı'nda çadır kurdu, imza kampanyası başlattı. Birçok vatandaş, işçilerin mücadelesine destek vererek imza kampanyasına katıldı. İşçiler, “Ölmek var, dönmek yok”, “Açlıktan ölmeyiz, davadan dönmeyiz” şeklinde slogan attı.

‘Ramazan ayında 82 arkadaşımızı işten attınız’

İşçiler adına açıklama yapan İbrahim Gürkan, eylemlerin bir ayağının sendikaya yönelik olduğunu, bir diğer hedefin ise ücretlerin artırılması talebine dayandığını dile getirdi. Bu süreçte işçi çıkartılmayacağı yönünde kendilerine söz verildiğini ancak bunun günü kurtarmaya dönük bir hamle olduğunu belirten Gürkan, isnat edilen suçlamaların komikliğine dikkat çekti.

“İşitme engellileri bile yönetime karşı slogan atmak suçundan işten çıkarttınız” diyen Gürkan, şöyle devam etti: “Adını söyleyemeyen insanları slogan attı suçuyla işten çıkarttınız. Mübarek Ramazan ayında, aralarında 6 işitme engellinin de bulunduğu 82 arkadaşımızı işten attınız. Susacağımızı zannediyorsanız asla susmayacağız, asla durmayacağız, asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Her gün burada ve ülke genelinde hakkımızı arayacağız.”

‘Sessiz insanlar olarak nasıl slogan atabiliriz’

Konuşmaların ardından işten çıkartılan sağır ve dilsiz işçiler ise işaret diliyle tepkilerini dile getirdiler. İşçilerin kendi dillerinde, “Bizi işten çıkardılar, suçunuz slogan atmak dediler. Sordukları zaman adımı söyleyemiyorum. Soruyorum size, sessiz insanlar olarak nasıl slogan atarız?” demesi dikkat