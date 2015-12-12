‘Sağcı şiddet Almanya için bir utançtır’



Der Spiegel'e bir demeç veren Thomas de Maizière sağcı şiddetteki artışın “Almanya için bir utanç” olduğunu söyledi. Sadece güvenlik makamlarının değil tüm toplumun buna karşı savunma içinde olması gerektiğini söyleyen İçişleri Bakanı De Maizière “Yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığın toplumumuzun içine sokulmamasına dikkat etmeliyiz” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı De Maizière “bir bölgeyi aşan tarzda ilişkilenmiş yapılar olup olmadığını, hangi eylem biçimlerinin ve fail karakterlerinin ortaya çıktığını" yakından takip ettiklerini söyledi.

Der Spiegel'in verdiği rakamlara göre Almanya'da sağcı şiddet yaz aylarından bu yana çarpıcı olarak arttı. Sadece ekim ayında resmi olarak 1717 sağ siyasi motivasyonlu saldırı kaydedildi. Eylül ayında bu sayı 1484 olarak kayıtlara geçmişti.