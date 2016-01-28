Sağcı partinin gösterisinde gazetecilere saldırı

Almanya için Alternatifi (AfD) adlı sağ popülist partinin

Magdeburg kentinde düzenlediği protesto gösterisinde medya

mensuplarına saldırıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre bir

kameramana biber gazı sıkıldı. Parti sempatizanlarının

saldırdığı basın mensupları ayakta tedavi edildi.

Kameramana gaz sıktıktan sonra geçici olarak göz altına alınan

şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sağ

muhafazakâr

partinin gösterisine 600 kişi katıldı. Partinin protesto

gösterilerine katılımcı sayısı aralık ortasında 750, kasım

ayında ise bin 500 olmuştu.

Partinin protesto edildiği karşı gösteriye ise 150 kişinin

katıldığı bildirildi.