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Dünya
Deutsche Welle

Sağcı partinin gösterisinde gazetecilere saldırı

Almanya'nın sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin Magdeburg kentindeki gösterisinde gazeteciler saldırıya uğradı.

28 Ocak 2016 12:40

Almanya için Alternatifi (AfD) adlı sağ popülist partinin
Magdeburg kentinde düzenlediği protesto gösterisinde medya
mensuplarına saldırıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre bir
kameramana biber gazı sıkıldı. Parti sempatizanlarının
saldırdığı basın mensupları ayakta tedavi edildi.

Kameramana gaz sıktıktan sonra geçici olarak göz altına alınan
şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sağ
muhafazakâr
partinin gösterisine 600 kişi katıldı. Partinin protesto
gösterilerine katılımcı sayısı aralık ortasında 750, kasım
ayında ise bin 500 olmuştu.

Partinin protesto edildiği karşı gösteriye ise 150 kişinin
katıldığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaAlternatifMagdeburgAlternatifiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/HS

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