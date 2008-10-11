Sağcı lider Haider, sollarken öldü

>>> Milliyetçi Haider yine 'uçtu'

>>> Türkiye'nin AB'de yeri yok

Avusturya'da önceki hafta yapılan seçimlerden güçlenerek çıkan ve iktidara gelebilmek için, Özgürlük Partisi (FPÖ) ile görüşmeler yürüten aşırı sağcı “Avusturya’nın Geleceği İçin Birlik Partisi” (BZÖ) lideri Haider’in, ülkenin güneyindeki Klagenfurt kenti yakınında meydana gelen kazada göğsünden ve başından aldığı ciddi yaralar sonucu öldüğü kaydedildi.Annesinin 90’ıncı yaşgününü kutlamak üzere bölgeye gitmekte olduğu belirtilen Haider’in aracının yoldan çıkıp birkaç takla attığı ifade ediliyor. Haider’in, kaza sırasında otomobilinde yalnız olduğu bildirildi. Haider'in hayatını kaybettiği trafik kazasına, liderin bir aracı sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin neden olduğu açıklandı.Polis kaynakların, Haider'in Volkswagen marka Phaeton modeli makam aracının 70km/saat izin verilen yolda 160 km/saat ile gittiğini ve aşırı hızda sollarken kontrolünü yitirip önce bir beton sütuna çarptığını bildiriyor. Haider'in aracı birkaç takla attıktan sonra kazanın başladığı yerden 150 metre ötede dört tekerlek üzerinde durduğu ve Haider'in aldığı ağır yarlardan ötürü olay yerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.Haider, 4 Ağustos 1993'te benzer şekilde yaptığı ve BMW marka arabasının hurda olduğu trafik kazasını ufak bir sıyrıkla atlatmıştı. Bu arada APA'ya açıklama yapan Haider'in sözcüsü Stefan Petzner, liderin ölümünü, "Bizim için dünyanın sonu gibi" sözleriyle değerlendirdi.Evli ve 2 çocuk babası sağcı lider, kaza geçirdiği Klagenfurt kentinin de bağlı bulunduğu Kaernten bölgesinin valisiydi.1999'daki seçimde yüzde 27 oy alarak hükümete katılan Haider, Adolf Hitler'in "çalışma örgütlenmesini" benimsemesinden ötürü Avrupa Birliği'nin şimşeklerini çekince, hükümetten ayrılmak zorunda kaldı.Başlı başına Avrupa Birliği’ne karşı çıkmasının yanı sıra, Türkiye’nin AB üyelik sürecini de sert bir şekilde eleştiren Haider, Yahudi düşmanlığıyla da tanınıyordu. Göçmen karşıtı milliyetçi lider, uzun zamandır sloganlarını yumuşatmış; ancak yine de tartışma yaratan uygulamalar önererek gündemde üst sıralara yerleşmişti.Heider son olarak, Avusturya’da suç işleyen yabancı göçmenler için tartışmalı bir öneri getirerek: "Suçlu göçmenlere Elektronik pranga takıp izleyelim. İyi davranıp davranmadıklarını anlayalım" demişti. İnsan hakları örgütleri ve göçmenler bu öneriye ateş püskürmüştü.