T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağanak yağmur İzmir'de etkili oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de dün başlayıp gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü, trafik kazaları meydana geldi

30 Aralık 2017 19:18

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de dün başlayıp gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü, trafik kazaları meydana geldi. Kent merkezinde metrekareye Karşıyaka\'da 43.8, Konak\'ta 48.1 kilogram yağış düştüğü açıklandı.
İzmir\'de dün gün boyunca süren yağmur gece de sağanak halinde devam etti. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışta, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yollarda su birikti, trafik olumsuz etkilendi. Kentte yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, metrekareye Karşıyaka\'da 43.8, Konak\'ta 48.1, Kemalpaşa\'da 31.6, Menderes\'te 39, Menemen\'de 46, Narlıdere\'de 58.6, Seferihisar\'da 62.6, Selçuk\'ta 33 ve Urla\'da 47.5 kilogram yağış düştü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHAKentKarşıyakaKonakZamanYollardaKentteMeteoroloji Bölge MüdürlüğüKemalpaşaMenderesMenemenNarlıdereSeferihisarSelçukUrlaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24