Sağanak yağmur İstanbul'u feç etti!

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, TEM ve E-5 karayollarında trafik yoğunluğuna neden oldu. Kent genelinde yağış yüzünden kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.



Pendik Orta Mahalle'de sular altında kalan Cansızoğlu Alt Geçidinde mahsur kalan minibüsün yolcuları, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



Yine Pendik'te Çamçeşme, Kavakpınar, Esenler ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaklaşık 30 ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.



PENDİK'TE SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, TEM ve E-5 karayollarında trafik yoğunluğuna neden oldu. Kent genelinde yağış yüzünden kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Pendik Orta Mahalle’de sular altında kalan Cansızoğlu Alt Geçidinde

mahsur kalan minibüsün yolcuları, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yine Pendik’te Çamçeşme, Kavakpınar, Esenler ve Fevzi Çakmak

mahallelerinde yaklaşık 30 ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor