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SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBULLULARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

10 Mayıs 2018 05:06

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA
İstanbul\'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için iş yerlerine sığınırken gecenin kazananı ise şemsiye satıcıları oldu.
 
İstanbul\'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından gece saat 01.00\'den itibaren sağanak yağış İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Yağmurdan korunmak isteyenler açık olan iş yerlerine sığındı. 
 
Yağmurdan korunmak isteyenlerin imdadına şemsiye satıcıları yetişti. Şemsiye almak zorunda kalan bazı vatandaşlar fiyatlardan şikayet ederek, \"2 liralık şemsiyeyi 10 liraya alıyoruz\" diyerek tepki gösterdi. Çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan ailelerde yağmurdan dolayı zor anlar yaşadı

Üsküdar Sahili\'nde de vatandaşlar sağanak yağışta zor anlar yaşadı. Aracı bozulan bir kişi ise şemsiye altına aracını temir etmek için uğraştı. Kimi vatandaşlar yağışta zor anlar yaşarken bazıları balık tutatarak bir çift ise yağmur altına Kız Kulesi\'ni görüntüleyerek yağmurun keyfini çıkardı. 
 
Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı\'ndan görüntü
-İstiklal caddesinden görüntü
-Şemsiyesi olan vatandaşlar
-Yağmurdan dolayı iş yerlerine sığınanlar
-Su birinkintisi
-Şemsiye satan çocuklar
-Şemsiye alan vatandaşın tepkisi
-Üsküdar sahilden görüntüler
-Balık tutanlar
-Belediye işçilerinin çalışması
-Aracını tamir etmeye çalışan vatandaş
-Eminönü\'nden görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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