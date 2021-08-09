Sağanak yağış İstanbul'da etkili olacak

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, bu hafta ülke genelinde sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Karadeniz bölgesi için yapılan bilgilendirmede olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da ise yağışlar Çarşamba günü etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak.



Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün ve yarın olmak üzere Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde yağışlar hafta boyu etkili olacak

Hafta genelinde ise Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgar, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Karaman, Sivas, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Rize, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin'de sağanak yağış etkili olacak.

Ege ve Akdeniz için orman yangını riski

Ege Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 9 Ağustos'a ilişkin haritalarında, orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi. 9 Ağustos tarihli haritada turuncu alarm verilen bölgeler artıyor.



Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları artış gösteriyor.

İstanbul'a yağmur geliyor

Kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da Çarşamba günü sağanak yağışlar etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren ülkenin kuzeyinde etkili olacak olan sağanak yağışlar Kahmaranmaraş, Kayseri, Nevşehir, Kütahya, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta etkili olacak.

Perşembe günü sağanak yağış kuzeyde etkili olmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar hissedilir derecede olacak.