T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağanak yağış Antalya'da hayatı felç etti

Yağmur nedeniyle derinliği 1 metreyi bulan göletler oluştu

24 Ekim 2015 01:26

Antalya'da akşam saatlerinde bastıran sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, kentin bazı caddelerinde bir metreyi bulan yağmur göletleri oluştu. 

DHA'nın haberine göre, dün güçlü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan, gündüzü ise sakin geçiren Antalya, akşam saatlerinden itibaren olumsuz havanın etkisinde kaldı. Saat 16.30'dan itibaren etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle Teomanpaşa Caddesi yol kenarında bulunan çınar ağacı gürültüyle yola devrildi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrası yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin uzun uğraşının ardından yol trafiğe açıldı. Ağacın kapattığı yol nedeniyle cadde boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçlar yağmur göletlerinde mahsur kaldı

 

Konyaaltı İlçesi'nde Liman ve Hurma mahallelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Derinliği yaklaşık 1 metreyi bulan yağmur suyu göletlerinde pek çok araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar koştu.

İtfaiye görevlileri araçları su birikintilerinden çıkarmaya çalıştı. Bazı gençler ise suyun içine girip araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Bazı yerlerde ise devrilen çöp konteynerleri su akıntısına kapıldı.

 

Alt geçiti su bastı, araçları itfaiye kurtardı

 

Sağanak yağışta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin de yer aldığı Opera Kavşağı su altında kaldı. Kavşakta çok sayıda araç da mahsur kaldı. Araçlar, esnafın ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kavşak çevresindeki çok sayıda ev ve işyeri de su baskınına uğradı.

Yağışlı ve fırtınalı hava, kentte tatil yapan yabancı misafirleri de etkiledi. Gruplar halinde ve ferdi olarak şehir turu yapan turistler, sağanak yağmura yakalanınca alışveriş merkezleri ve cadde kenarlarındaki esnafa sığındı. Bazı turistler korunmak için naylondan faydalanırken, bazıları da şiddetli rüzgarda şemsiyelerini tutma telaşına girdi. 

ETİKETLER

antalyayağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24