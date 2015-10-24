Sağanak yağış Antalya'da hayatı felç etti

Antalya'da akşam saatlerinde bastıran sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, kentin bazı caddelerinde bir metreyi bulan yağmur göletleri oluştu.

DHA'nın haberine göre, dün güçlü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan, gündüzü ise sakin geçiren Antalya, akşam saatlerinden itibaren olumsuz havanın etkisinde kaldı. Saat 16.30'dan itibaren etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle Teomanpaşa Caddesi yol kenarında bulunan çınar ağacı gürültüyle yola devrildi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrası yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin uzun uğraşının ardından yol trafiğe açıldı. Ağacın kapattığı yol nedeniyle cadde boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçlar yağmur göletlerinde mahsur kaldı

Konyaaltı İlçesi'nde Liman ve Hurma mahallelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Derinliği yaklaşık 1 metreyi bulan yağmur suyu göletlerinde pek çok araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar koştu.

İtfaiye görevlileri araçları su birikintilerinden çıkarmaya çalıştı. Bazı gençler ise suyun içine girip araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Bazı yerlerde ise devrilen çöp konteynerleri su akıntısına kapıldı.

Alt geçiti su bastı, araçları itfaiye kurtardı

Sağanak yağışta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin de yer aldığı Opera Kavşağı su altında kaldı. Kavşakta çok sayıda araç da mahsur kaldı. Araçlar, esnafın ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kavşak çevresindeki çok sayıda ev ve işyeri de su baskınına uğradı.

Yağışlı ve fırtınalı hava, kentte tatil yapan yabancı misafirleri de etkiledi. Gruplar halinde ve ferdi olarak şehir turu yapan turistler, sağanak yağmura yakalanınca alışveriş merkezleri ve cadde kenarlarındaki esnafa sığındı. Bazı turistler korunmak için naylondan faydalanırken, bazıları da şiddetli rüzgarda şemsiyelerini tutma telaşına girdi.