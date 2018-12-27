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Sağanak sonrası su birikintisine girip, olta attı

Can ÇELİK/ ADANA,(DHA)- ADANA’da dünkü sağanak sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken, yağış sonrası oluşan su birikintisinin içine girerek olta atan kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

27 Aralık 2018 13:48

Can ÇELİK/ ADANA,(DHA)- ADANA’da dünkü sağanak sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken, yağış sonrası oluşan su birikintisinin içine girerek olta atan kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde dün kentteki sağanak sonrası su baskınları meydana geldi. Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da suyla doldu. Bir kişinin su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştığı görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti.

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