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Sağanak mezarlığı, dolu seraları vurdu

Adnan AÇIKGÖZ- Erol OKUR/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de etkili olan sağanak, kent mezarlığında su baskınına neden oldu

30 Kasım 2018 19:49

Adnan AÇIKGÖZ- Erol OKUR/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de etkili olan sağanak, kent mezarlığında su baskınına neden oldu. Dolu ve fırtına da Silifke\'deki cam seraları kullanılamaz hale getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Mersin ve çevresinde etkili olacak yağışlara ilişkin uyarılarının ardından kent merkezi ve ilçelerindeki birçok nokta yağıştan etkilendi. Özellikle merkez Toroslar ilçesindeki Asri Mezarlık\'taki mezarlar, yağmur sularının altında kaldı. Mezarlığın kuzeyinden gelen yağmur sularının güneydeki duvarın önünde birikmesi ile çok sayıda mezar suya gömüldü. Yağmur suları yaklaşık 1 metrelik duvarları aşarak yola aktı. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, suyun boşaltılması için çalışma başlattı.
Öte yandan olumsuz hava koşulları Silifke ilçesinde de tarım arazilerini etkiledi. Dolu ve fırtına, Akdere ve Yeşilovacık mahallelerindeki seraları vururken, cam seralar kullanılamaz hale geldi.
Salatalık üreticisi Ali Arslan, \"Sabaha karşı 04.00 sularında başlayan dolu yağışı tüm seralarımızın camlarını kırdı. Yüzde yüz zararımız var, içeride ürün kalmadı. Bu sezonumuzun ürünü tamamen bitti\" dedi. Yetkililerin tarım alanlarındaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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