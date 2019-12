Sağanak çeltikçileri vurdu

İpsala Çeltik Ürecileri Birliği Başkanı Ali Soydan, Edirne'de 3 gündür devam eden yağışlar nedeniyle çeltik hasadının başlayamadığını belirterek, yağışların çeltik üreticilerine çok büyük maddi zarar verdiğini bildirdi.



Soydan, yaptığı açıklamada, yağışlar ve fırtınadan dolayı çeltikte çok ciddi yatmalar olduğunu ifade ederek, bunun uzun vadede verim kaybına, çeltiğin kalitesinin bozulmasına ve randımanının düşmesine yol açacağını söyledi. Bu nedenle çeltik üreticisinin mağdur duruma düştüğünü anlatan Soydan, şöyle devam etti:



“Sigortası olmayan üreticiler özellikle çok daha mağdur olacaklar. Tarım sigortasına tabi olanlar bundan nispeten zararlarını daha az seviyeye düşürecekler. Çeltik hasadının bu yıl oldukça güzel geçmesini bekliyorduk. Çünkü çok güzel bir yıl çok güzel bir sezon geçti çeltikçiler için. Ama son yağmurlar ve yağmurlarla gelen rüzgar çeltiği yatırdı o yüzden TMO bir an önce çeltik alımıyla ilgili politikasını netleştirmesi ve üreticiyi rahatlatmasını bekliyoruz.”



Gönen'de hasadın bitmek üzere olmasına rağmen, hala fiyat açıklamasının yapılmadığını vurgulayan Soydan, biran önce fiyat açıklamasının yapılmasını beklediklerini ifade etti.



Soydan, şunları kaydetti:



“Çeltik üreticisi rahatlasın. Edirne Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. İpsala yalnız başına yüzde 30'unu karşılıyor. En büyük bölge. Çeltik üretiminde mono-kültür yani çeltik dışında başka bitkinin yetişmediği saha İpsala. O yüzden idarecilerimizden, yöneticilerimizden bir an önce konuya el atmalarını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi her yer sular altında makineler çalışamıyor, hasat yapılamıyor. Bundan sonra yapılacak hasatta da verim kaybına uğranacaktır.



Çeltikler yatmış durumda. Şu anki zararın 3-4 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer yağışlar devam ederse bir de sel riski olacak, su arkadan gelerek çeltik alanları su altında kalacak. Bu 3-4 bin tonun bugünkü parasal değeri yaklaşık 4 milyon liraya denk geliyor.”



55 yıldır çeltik üretimi yapan Mustafa Öden de şu anda 6 bin dönüm ekili çeltiği olduğunu belirterek, “Bunun 400 dönümü yattı. 400 dönüm yerden 800 kilo çeltik yapacağım yerde şimdi 400 kilo mahsul alabilirim. Bu vesileyle 160 ton çeltik kaybım var. Bunun da bedeli ise 200 bin lira” diye konuştu.