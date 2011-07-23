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SAĞANAK CAN ALDI GİRESUN (A.A)

23 Temmuz 2011 14:15

-SAĞANAK CAN ALDI GİRESUN (A.A) - 23.07.2011 - Giresun'un Keşap ilçesi ile merkeze bağlı Sarvan köyünde sel sularına kapıldığı öğrenilen 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçenin Güneyköy Kargın mevkisinde Emine Şahin'e (67) ait ev, aşırı yağış dolayısıyla yıkıldı. Evin yıkılmasının ardından sel sularına kapılarak kaybolan Şahin'in cesedi, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından Keşap Balıkçı Barınağı mevkisinde bulundu. Merkeze bağlı Sarvan köyü Ağalı Mahallesi'nde de kalp hastası olduğu öğrenilen ve aşırı yağış sırasında dışarı çıkan Hüseyin Sıtkı Cebeci de (79) sel sularına kapıldı. Cebeci'nin cesedi, evine 70 metre mesafedeki toprak birikintisinin altında bulundu. Vali Dursun Ali Şahin'in selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptığı bildirildi.

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