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Dünya
Deutsche Welle

’Sağ popülistler nefreti körüklüyor’

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster Almanya’da sağ popülist partilerin ve hareketlerin yükselişinden endişe duyduğunu söyledi.

01 Mayıs 2016 20:31


Dachau Toplama Kampı'ndakilerin 71 yıl önce serbest kalışını anma etkiliğinde konuşan Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya'daki sağ popülist hareketlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Josef Schuster, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ya da Pegida hareketinin yalnızca Müslümanlara değil, diğer azınlıklara da karşı olduğunu ve onlara karşı da nefreti körüklediğini söyledi. Yahudilerin de düşman olarak görülen bu azınlıklara dahil olduğunu hatırlatan Schuster, yine de toplumun çoğunluğunun bu kara propagandadan etkilenmediğini, aksine Yahudi toplumunun yanında olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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