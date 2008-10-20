Sağ kanatta sorun var



Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal takımıyla yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Samandıra Tesisleri'nde teknik direktör Luis Aragones yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, futbolcular istasyon çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı. Sarı-lacivertlilerin daha sonra kanat organizasyonları, duran top ve şut çalışması yaptıkları öğrenildi.



Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Gökhan, bugün antrenmanın başında takımla birlikte istasyon çalışmasına katıldı. Daha sonra takımdan ayrılan ve özel olarak çalışan Gökhan'ın Arsenal maçında oynayıp, oynamayacağının maç saatinde belli olacağı bildirildi. Fenerbahçe'de Gökhan'ın yokluğunda sağ kanatta oynayan Önder de bugün antrenmana çıkmadı. Önder'in Fenerbahçe Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer tarafından bugün kontrolden geçirildiği, savunma oyuncusunun salonda çalıştığı kaydedildi.



Grip olduğu için dünkü idmana çıkmayan Tümer ise bugün takımla birlikte çalışırken, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Emre ise bugün kondisyoner Dolu Arslan ile birlikte takımdan ayrı sahada koşu yaptı. Fenerbahçeli futbolcular, akşam saatlerinde tesislerde kampa girecek.