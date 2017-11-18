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Safranbolu'ya özel mini itfaiye aracı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde, özellikle dar sokaklarda olası yangınlara müdahale yeteneği yüksek itfaiye aracı hizmete girdi

18 Kasım 2017 17:09

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde, özellikle dar sokaklarda olası yangınlara müdahale yeteneği yüksek itfaiye aracı hizmete girdi.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Safranbolu Belediyesi\'ne 2.5 ton su ve yarım ton köpük taşıma kapasiteli mini itfaiye aracı hibe edildi. Tarihi ev ve konakların bulunduğu sokaklarda büyük itfaiye araçlarının rahat hareket edememesi nedeniyle karşılaşılan sorunlar mini itfaiye aracı ile giderildi. Mini itfaiye aracı, Eski Çarşı bölgesindeki dar arnavut kaldırımlı sokaklarda tur atarak hareket yeteneğini gösterdi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu\'nun \'UNESCO Dünya Mirası Listesinde\' yer alan, tarihi ve turistik bir ilçe olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:
\'\'İlçemiz tarihi ve turistik bir yer. Özellikle tarihi bölgemiz olan eski çarşı bölgemiz bizim gözbebeğimiz. Oradaki bütün esnaflarımızın, vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak için ve olabilecek kötü kazalara karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bu aracımız özellikle o dar sokaklara göre dizayn edilmiş, çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahaleyi sağlayacak. Bu aracın bize gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.\'\'

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