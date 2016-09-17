Safranbolu'ya bir haftada 200 bin turist

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında olan Karabük'ün Safranbolu ilçesini, bir haftada 200 bin turist ziyaret etti.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18 ile 20. yüzyıllarında yapılan ve genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatiliyle ilçede yoğun bir turist hareketliliğinin hakim olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı ile yoğunluğun üst düzeye çıktığını belirten Aksoy, "Safranbolu, binlerce yerli turistin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 200 bine yakın insan gelmişti. Bu bayramda da bu sayıyı yakaladık. 2 günlük bir tatil süresi kaldı. Bu sürede de yine en az 10 bin insanın ilçemize gelmesini bekliyoruz. Tatilin bitmesinin ardından yavaş yavaş kış sezonuna giriyoruz. Kış sezonuna girmeden bayram tatilinin 9 gün olmasıyla hem ilçemiz hem de esnafımızın yüzü güldü." diye konuştu.

40 ton lokum satıldı

Safranbolu'da lokum üreticisi olan Erdinç Sezer de tatil süresince yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

İlçeye gelen turistlerin lokum ve diğer yöresel ürünlere ilgi gösterdiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Gerçekten güzel bir bayram tatili geçirdik. Sezonun bitmesine kısa bir süre kalmasına karşı böyle bir bayram tatili Safranbolu'daki esnaf bakımından güzel oldu. İlçe genelinde tatil süresince yaklaşık 40 ton lokum satıldı. Safranbolu'ya gelen her aile en az bir kilogram lokum aldı. Bu da biz üreticileri memnun etti."