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Safranbolu'da otomobil uçuruma devrildi SAFRANBOLU (A.A)

08 Ekim 2011 05:54

-Safranbolu'da otomobil uçuruma devrildi SAFRANBOLU (A.A) - 08.10.2011 - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Çayırbaşı (25) yönetimindeki 78 BL 350 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Yaralanan sürücü Çayırbaşı ile otomobildeki Kemal Akdere (18) ve Kerim Bıyıklı (22), polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Yaralılardan Kemal Akdere, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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