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Safranbolu'da kar güzelliği

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi ev ve konaklar, kartpostallık görüntü oluşturdu

22 Kasım 2017 16:47

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi ev ve konaklar, kartpostallık görüntü oluşturdu.
Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime ulaştı. İlçenin yüksek kesimlerinden Bağlar bölgesinde ise kar, 15 santim olarak ölçüldü. Kar, UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu\'ya, ayrı bir güzellik kattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kentte beyaz örtüyle bütünleşen tarihi ev ve konaklar, güzel bir görüntü oluşturdu.

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