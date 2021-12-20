Safranbolu'da ülkücüler, "Selahattin Demirtaş kitabı satamazsınız" diyerek kitap fuarını bastı, kitapları fırlattı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kitap fuarı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının satıldığı gerekçesiyle bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, ''Burada Selahattin Demirtaş kitabı satamazsınız'' diyerek kitapları stantta bulunan yazar ve tiyatro oyuncusu H.A.’ya fırlattı. Fuarda yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşlar, bu kitabın buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar. Maalesef bir arbede yaşandı burada, yani kitap fuarında yaşanmaması gereken bir şeydi, hiç yakışmadı tabii ki. Ben, herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde 17 Aralık'ta başlayan ve açılışı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz tarafından yapılan kitap fuarı, bugün bir grubun saldırısına uğradı. Fuarın yapıldığı merkeze öğle saatlerinde gelen grup, bir stanttaki kitapları incelemeye başladı.

Stantta yer alan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait kitapları gören saldırganlar, "Burada Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satamazsınız" diyerek stanttaki kitapları yazar ve tiyatro oyuncusu H.A.'nın yüzüne ve yerlere fırlatmaya başladı. Sözlü tartışma ile başlayan olayların şiddeti artınca araya diğer stantlarda görevli yazarlar girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, saldırganları Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nden çıkartarak emniyete götürdüğü öğrenildi. Saldırganlar tarafından darp edilen H.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Açılışta dikkatimizi çekmemişti"

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Ben de biraz önce olaya vakıf oldum. 17 Aralık'ta bizim UNESCO’ya dahil edilişimizin yıldönümüydü. Biz, o güne özel hem kütüphanemizin açılışını hem de kitap fuarının, Safranbolu’da ilk kitap fuarının açılışını yapmıştık ki o zaman hepiniz de açılışta vardınız. Biz, Kaymakam Bey’le Safranbolu’nun bürokratları, sivil toplum örgütleriyle hep birlikte çok güzel bir açılış yaptık, fuarımızı gezdik. O gün hiçbirimizin böyle bir şey dikkatini çekmemişti. Biliyorsunuz söz konusu olan, Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının bir stantta olması. O gün hiçbirimizin dikkatini çekmedi. Ben ertesi gün de geldim, öyle bir dikkatimi çeken bir şey olmamıştı.

"Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşlar kitabın buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar"

Bugün Ülkü Ocakları’na dahil olan arkadaşlar, Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşlar, bu kitabın buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar. Maalesef bir arbede yaşandı burada, yani kitap fuarında yaşanmaması gereken bir şeydi, hiç yakışmadı tabii ki. Ben, herkesi sağduyuya davet ediyorum."

"Demirtaş'ın kitaplarını atarken Atatürk'le ilgili kitapları da yerlere attılar"

Hiçbir şeyi böyle kaba kuvvetle halletmememiz gerektiğini düşünüyorum ki arkadaşlar, bu arada Selahattin Demirtaş’ın kitaplarını atarken Atatürk’le ilgili kitapları da yerlere attılar ve biz bu şeyi fark ettikten sonra, bu rahatsızlığı fark ettikten sonra, kitapların burada olduğunu fark ettikten sonra yayınevi ile konuşup bu kitapları kaldırmalarını istedik. Hassas olunan bir noktada, şunu da söylemek istiyorum, devletin izniyle bastırılmış kitaplar bunlar ama biz bu konuda yine de hassasiyeti göz önünde bulundurarak, kitapları kaldırttırdık.

Yani bunun yolu bu değildir arkadaşlar, buraya gelip bir arbede çıkararak bunu bu şekilde, burada çocuklarımız olabilirdi ya da kalabalık bir ortam olabilirdi, gerek var mı böyle şeylere. O yüzden ben herkesi sağduyuya davet ediyorum. Bizim de çok üzüldüğümüz bir konu oldu. Ben böyle şeyler yaşanmasını istemezdim, çok iyi niyetle çok da heyecanla açtık hem kütüphanemizi hem de kitap fuarını. Birçok vatandaşımızın da memnuniyetini ben günlerdir alıyorum. Bunun devamının getirilmesi gerektiğini, Safranbolu’ya bu tür kültürel etkinliklerin çok yakıştığını hepimiz biliyoruz. Ama bu sevimsiz olay maalesef hepimizi çok üzdü. Ben tekrarlıyorum; lütfen sağduyulu olalım, hiçbir şeyi kaba kuvvetle halledemeyiz.

"Fark etseydik müdahale ederdik"

Arbedeye karışan, Ülkü Ocakları'ndan olduğunu bildiğimiz arkadaşları polis arkadaşlar karakola götürdüler, aynı zamanda yayınevi sahibi de darp raporu alacakmış. Sanırım o darp edilmiş, maalesef üzücü. Safranbolu’nun adının bu tür şeylere karışması gerçekten bizi üzüyor. Burada hiçbir kötü niyet yoktur. Altını çizerek söylüyorum; biz fark etseydik daha önceden de bu konudaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak zaten müdahale ederdik. Burada hiç kimse de bizim milliyetçiliğimize de sorgulamasın lütfen."