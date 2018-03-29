Safran Çayı, kızıla boyandı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen Safran Çayı, kızıl renk aldı. Dereye tehlikeli atık karıştırıldığından şüphelenen vatandaşlar, konunun araştırılmasını istedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin 170 dönüm alan üzerinde halkın sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiği Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark\'tan geçen Safran Çayı, yağışlı havayla birlikte kızıla döndü. Dereye tehlikeli atık karıştırıldığından şüphelenen vatandaşlar, konunun araştırılmasını istedi. Daha önce de kentte benzer bir olumsuzluk yaşandığını belirten vatandaşlar, dereden geçen 3 Ocak\'ta ilgili kurumlar tarafından numune alındığın ancak herhangi bir adım atılmadığını öne sürdü.



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