T24 LogoT24 Logo
Gündem

Safiye'yi öldüren yeğeni: Cezama razıyım

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın (28), eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

11 Nisan 2018 20:27

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş\'ın (28), eşinin yeğeni tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Tutuklu sanık Abdullah Karakaş (29), \"Olaydan çok pişmanım, tahliyemi talep etmiyorum, cezama razıyım\" dedi.
Geçen 10 Mayıs\'ta Bozyaka Semti 3099 Sokak\'ta meydana gelen olayda, Diyarbakır\'da sorun yaşadığı eşini terk edip İzmir\'e gelen 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, eşinin yeğeni Abdullah Karakaş ile sokakta karşılaştı. Abdullah Karakaş, yengesi Safiye Karakoç\'u tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abdullah Karakaş hakkında ‘Tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma’, suç ortağı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklardan, ölen kadının kardeşleri Mehmet K. ve Hüseyin K. hakkında \'azmettirme’, akrabaları Ünal K. ve Sadiye B. hakkında ise ‘yardım etme’ suçlamasıyla dava açıldı.
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya Diyarbakır\'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi\'yle (SEBGİS) bağlanan tutuksuz sanık Ünal K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, \"Olay günü inşaatta çalışıyordum. Safiye ile duygusal ilişkim vardı. Olay anında beni de vurabilir düşüncesiyle taksiye binerek karakola gittim\" dedi.
Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Sanık Abdullah Karakaş ise \"Olaydan çok pişmanım tahliyemi talep etmiyorum, cezama razıyım\" dedi.
Mahkeme heyeti firari sanık Sadiye B.\'nin yakalama kararının infazının beklenmesine ve Abdullah Karakaş\'ın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAKarabağlarSafiye KarakaşTutukluAbdullah KarakaşGeçenMayıs Bozyaka SemtiSokakDiyarbakırSafiye KarakoçOlaydanMehmetHüseyinSadiyeAğır Ceza MahkemesindeDuruşmaya Diyarbakır SesGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24