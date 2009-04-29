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Spor

Safina rakibini bekliyor

Dinara Safina, İtalyan tenisçi Sara Errani'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

29 Nisan 2009 03:00


Almanya'nın Stuttgart kentinde devam eden Porsche Tennis Grand Prix 1. tur mücadelesinde, dünyanın bir numaralı raketi Dinara Safina, İtalyan tenisçi Sara Errani'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Maç boyunca çok rahat bir görüntü çizen Safina, rakibine hiç şans tanımadı ve rahat bir performans göstererek, bir üst tura yükseldi.

Safina 2. turda Alizé Cornet-Daniela Hantuchova maçının galibi ile karşılaşacak.

Porsche Tennis Grand Prix 1. tur sonuçları

Dinara Safina (1) - Sara Errani 6-0 6-1
Elena Dementieva (2) - Anna-Lena Groenefeld 6-4 3-6 6-3
Caroline Wozniacki (7) - Iveta Benesova 6-3 7-5
Agnieszka Radwanska (8) - Aleksandra Wozniak 7-6 (7-2) 6-0
Marion Bartoli - Karolina Sprem 6-3 2-6 6-1
Agnes Szavay - Ai Sugiyama 6-3 2-6 7-6 (7-4)

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