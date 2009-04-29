Safina rakibini bekliyor



Almanya'nın Stuttgart kentinde devam eden Porsche Tennis Grand Prix 1. tur mücadelesinde, dünyanın bir numaralı raketi Dinara Safina, İtalyan tenisçi Sara Errani'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.



Maç boyunca çok rahat bir görüntü çizen Safina, rakibine hiç şans tanımadı ve rahat bir performans göstererek, bir üst tura yükseldi.



Safina 2. turda Alizé Cornet-Daniela Hantuchova maçının galibi ile karşılaşacak.



Porsche Tennis Grand Prix 1. tur sonuçları



Dinara Safina (1) - Sara Errani 6-0 6-1

Elena Dementieva (2) - Anna-Lena Groenefeld 6-4 3-6 6-3

Caroline Wozniacki (7) - Iveta Benesova 6-3 7-5

Agnieszka Radwanska (8) - Aleksandra Wozniak 7-6 (7-2) 6-0

Marion Bartoli - Karolina Sprem 6-3 2-6 6-1

Agnes Szavay - Ai Sugiyama 6-3 2-6 7-6 (7-4)



