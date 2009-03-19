Safina fırsat tepti



Rus tenisçi Dinara Safina, Indian Wells Tenis Turnuvası’nın çeyrek finalinde elendi ve bayanlar dünya klasmanında bir numaraya yükselme şansını kaybetti. Erkeklerde ise Nadal, Federer ve Murray tur atladı



Indian Wells Tenis Turnuvası’nda bayanlarda bir numaralı seri başı olarak mücadele eden Dinara Safina, çeyrek finalde Belarus'tan Victoria Azarenka ile karşı karşıya geldi.



İlk seti 7-4'lük tie-break ile alan 23 yaşındaki Safina, sonraki setlerde kendinden 4 yaş küçük rakibine boyun eğdi. Azarenka ikinci seti 6-1, üçüncüsünü 6-3 alarak yarı finale yükseldi.



Indian Wells'te final oynadığı takdirde dünya klasmanı liderliğini Serena Williams'tan devralacak olan Safina, böylece bu şansını değerlendiremedi.



Azarenka'nın yarı finaldeki rakibi ise bir başka Rus Vera Zvonareva olacak. Zvanoreva çeyrek finalde Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-4 ve 6-2'lik iki setle yendi.



Erkeklerde dünyanın 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli David Nalbandian önünde öldü öldü dirildi. İlk seti 6-3 kaybeden ve ikinci sette 5-3 geriye düşen Nadal toparlandı. İkinci seti tie-breakle alan İspanyol tenisçi, final setinden de 6-0'la çıkarak tur atlamayı başardı.



Dünya klasmanının eski bir numarası ve turnuvanın 2 numaralı seribaşı Roger Federer, dördüncü turda Şilili Fernando Gonzalez'i 6-3, 5-7 ve 6-2'lik üç set sonunda yendi. Indian Wells'i dört kez kazanan ilk tenisçi olmayı hedefleyen Federer'in çeyrek finaldeki rakibi İspanyol Fernando Verdasco olacak.



Turnuvanın geçen yılki şampiyonu Novak Djokovic de İsviçreli Stanislas Wawrinka karşısında bir hayli zorlanmasına karşın çeyrek finale yükselmeyi başardı. Djokovic ilk seti 9-7'lik, ikinci seti ise 10'a 8'lik tie-break ile kazandı.



4 numaralı seri başı Andy Murray ise ilk setini 6-2 kazandığı maçın ikinci setinde 3-0 öndeyken, İspanyol rakibi Tommy Robredo'nun sağ el bileğindeki sakatlık nedeniyle korttan çekilmesi üzerine 50 dakikada çeyrek finalist oldu.



