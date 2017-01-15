Saffet Sancaklı'nın eşi intihara teşebbüs etti

Eski milli futbolcu, MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Sancaklı'nın durumu hakkında Meral Akşener Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu ancak o Tweet'i geri sildi. Eski milletvekili Sinan Oğan ise "Saffet Sancaklı kardeşimin eşi Hülya Sancaklı, hakkı rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Milletvekilimiz @saffetsancakli kardeşimin değerli eşi Hülya Sancaklı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/TI1kyAnj8j — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 14 Ocak 2017

Akşener'den mesaj



Meral Akşener Hülya Sancaklı'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı diledi:



Saffet Sancaklı kardeşimin değerli eşinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesine sabır nasib etsin. Rahmet diliyorum.

Tweeti sildi

Bu tweet silen Akşener daha sonra "Kocaeli milletvekilimiz Sn Saffet Sancaklı'nın eşinin ameliyat edildiğini öğrendim.Allah şifa versin inşallah.Allah evlatlarına bağışlasın" diye yazdı.

Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar girişiminde bulunan Hülya Sancaklı ağır yaralandı. Sancaklı yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hülya Sancaklı kurtarılamadı. Olayı öğrenen Saffet Sancaklı'nın İstanbul'a geldiği belirtildi.

Başbakan uçağını tahsis etti

İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Yoğun güvenlik önlemi

Hülya Sancaklı’nın tedavi altına alındığı hastane önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, yakınlarının ise acil önünde bekledikleri görüldü.

Hastaneden açıklama

Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla" denildi.

Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hastamız Hülya Sancaklı saat 20.30 hastanemizin acil servisine ateşlli silah yaralanması şeklinde getirildi. İlk yaptığımız değerlendirmede solunum aresti vardı. Beyinde sağ tarafttan kurşun giriş yeri vardı. hasta hemen ameliyata alındı. Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu. Beyni koruyucu önlemler alındı. Hasta geldiğinde vital işaretleri düşüktü. Ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Vital işaretleri biraz normale geldi. Bundan sonra yoğun bakımda tıbbi tedavisi beyindeki basıncı düşürmek için devam edecek. hastamız yoğun bakımda tedavisi devam ediyor"

Doktorundan açıklama

Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hastamız Hülya Sancaklı saat 20.30 hastanemizin acil servisine ateşlli silah yaralanması şeklinde getirildi. İlk yaptığımız değerlendirmede solunum aresti vardı. Beyinde sağ tarafttan kurşun giriş yeri vardı. hasta hemen ameliyata alındı. Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu. Beyni koruyucu önlemler alındı. Hasta geldiğinde vital işaretleri düşüktü. Ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Vital işaretleri biraz normale geldi. Bundan sonra yoğun bakımda tıbbi tedavisi beyindeki basıncı düşürmek için devam edecek. hastamız yoğun bakımda tedavisi devam ediyor"

Meclis'ten geçmiş olsun mesajı





Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Saffet Sancaklı’nın intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Saffet Sancaklı’ya önce başsağlığında bulundu, ardından eşinin ameliyatta olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti ve CHP’li milletvekilleri de MHP Lideri Bahçeli’nin yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saffet Sancaklı kimdir?

Saffet Sancaklı 27 Şubat 1966 yılında eski Yugoslavya'nın Tutin şehrinde doğmuştur. Eski bir Türk fulbolcu aynı zamanda iş adamı olan Sancaklı, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Halihazırda MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesidir.2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Eski Yugoslavya'da Tutin şehrinde 27 Şubat 1966 doğdu. Sırasıyla Kültürspor, Vefa, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyer, Kocaelispor, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Konyaspor'da forvet mevkiinde oynadı.

Saffet Sancaklı, faal futbol yaşantısını 1998-1999 sezonunda Konyaspor'da bıraktı ve FIFA Futbolcu Menaerliği Lisansı aldı. Süper Ligde toplam 130 gol atarak adını 100'ler klübüne yazdırdı.

Milli takım : 24 kez millî takımlara çağrılan Saffet Sancaklı 1 kez Türkiye U-21 ve 20 kez de Türkiye A Millî takımı olmak üzere toplam 21 kez millî takımlar formasını giydı ve bu karşılaşmalarda 6 gol kaydettı. A Millî takımla 1996 Avrupa Futbol Şampiyonasına katıldı.

2007 Genel Seçimlerinde de MHP'den aday adayı olan Saffet Sancaklı, 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı bir tören ile MHP saflarında aktif siyasete atılmıştır.

11 Nisan 2011 tarihinde, İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili adaylığı resmen açıklanmıştır. Ama 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili olarak seçilememiştir.

2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememiştir. 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 10. ve 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise MHP'den Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçildi.

Bu seçimlerin tekrarlanması sonucu Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den tekrar aday gösterildi ve yeniden seçildi.