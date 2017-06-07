Saffet Sancaklı'dan Arda Turan'a eleştiri: Bu yalı çocuklarının Türk futbolundan uzaklaşması lazım

MHP’nin eski Milli Takım oyuncusu Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milli Takım'ı taşıyan uçakta takım kaptanı Arda Turan’la spor yazarı Bilal Meşe arasında yaşanan olayı T24’e değerlendirdi.

Arda Turan’ın olayın ardından takım kaptanı olarak kamuoyundan özür dilemesi gerekirken, Milli Takımı bıraktığı açıklamasına çok bozulduğunu söyleyen Sancaklı, “Ardaya bu konuda çok kızgınım. Sen kimsin de neyi bırakıyorsun, Türk milli takımını kimse bırakamaz. Türk mili takımına gelinir, hizmet ederiz süremiz dolduğu zaman biz gideriz yerimize başkası gelir hizmet eder” dedi.

Yakın çevresinin bazı konularda Arda’yı ‘gazladığını’ ifade eden Sancaklı, “ Ama herhalde Arda’yı gazlıyorlar, şu anda yıllardır var milli takım dördüncü torbada kurada çekiliyor. Dördüncü torba ne demek biliyor musunuz, dördüncü torba en son torbadır, biz o torbadayız, bizim futbol değerimizi gösteriyor. Ne oldu Arda bizi Avrupa şampiyonu mu yaptın? Yapsan ne olur, milli değerler, manevi değerler her şeyin üstündedir” diye konuştu.

Futbol Federasyonu yönetimini de eleştiren Sancaklı, daha önce Genel Kurul kürsüsünden söylediği ‘Defolup gitsinler’ sözünü hatırlattı ve “Bu yalı çocuklarının Türk futbolundan uzaklaşması lazım” dedi.

MHP’li eski futbolcu Sancaklı’nın T24’e Arda Turan olayına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

“ Bilal Meşe benim 25 yıllık arkadaşım”

Bu olay bir kere çok üzücü bir olay çok üzücü bir olay hem Arda Turan hem de Bilal Meşe tarafından bakıyorum. Bilal Meşe benim 25 yıllık arkadaşım iyi tanıdığım bir insan. Hayatı boyunca herhangi bir yazısında ne hakaret gördüm ne bir yalan haber gördüm. İyi bir spor gazetecisidir. Arda Turan buna daha önceki yazısından dolayı saldırmış, Arda’nın bu yaptığını savunacak bir tane insan çıkmaz. Her taraftan yanlış; bir defa milli takım kaptanı, mimi katık kafilesi uçağında konsantreyi bozacak bir şey yapmaz.

“Arda 50 tane yapmayacağı şeyi yapmış”

Bir kaptan kendinden 30-35 yaş büyük birine saldırmaz. Arda 50 tane yapmayacağı şeyi yapmış zaten. Arda, stresli olabilir, bu Barcelona’dan dolayı bir stres olabilir, bir takım şeyler kötü gidiyor olabilir, özel hayatı belki kötü gidiyor olabilir, bütün bunlar milli takım kaptanın uçakta birini saldırmasına mazeret oluşturmaz.

“Türk futbolunun gururudur”

Türkiye’de bu kadar problem varken magazinsel bir ülke, gündem Arda meselesi. Bu aslında gereken yapılıp orada kapatılması lazımdı. Mili maç var şimdi, bunu konuşan var mı? Halbuki, dünya kupasına katılma maçlarını oynuyoruz biz şimdi. Arda’dan yüz kez önemli bir konudan bahsediyoruz ama biz seviyoruz bu magazin işlerini. Ama bir taraftan baktığımızda Arda’ya çok kızdım. Arda gerçekten Türk futbolunun gururudur, bir Türk futbolcusu Barcelona’da oynuyor, ilk 11’de mi, değil mi, takip ediyoruz. Ama Arda’nın etrafında bunu yönlendiren, gezen, akıl veren, takılan bazı arkadaşlar bu işi doğru yapmıyor.

“Ben de bir dönem Arda’ydım, benim gibi binlerce Arda vardı”

Çünkü bu olay üstüne Arda’nın çıkıp mili takım kaptanı olarak ben hata ettim, böyle bir şey yapmamam gerekiyordu, ben kamuoyundan, arkadaşlarımdan özür dilerim demesi gerekirken çıktı ‘ ben Milli Takımı bırakıyorum dedi. Ben de soruyorum, “Arda çok umurumda benim seni milli takımı bırakıp bırakmaman çok umurumuzda yani”? Ben de bir dönem Arda’ydım, benim gibi binlerce Arda vardı, ama ismimiz Saffet’ti, Feyyazdı, Tanju’ydu, Rıdvan’dı, Metin’di, şimdi senin de ismin Arda.

"Ben milli takımı bırakıyorum lafına acayip bozuldum; sen kimsin "

Bir futbolcunun ‘ben milli takımı bırakıyorum’ lafına acayip bozuldum, Arda’ya da bu konuda çok kızgınım, çok sevdiğim bir çocuk, dünyada ismini duyurmuştur, bizim gururumuz ama Milli Takımı bırakıyorum lafı babam mezardan çıksa söylerse ona da küserim onun için Ardaya bu konuda çok kızgınım.

Sen kimsin de neyi bırakıyorsun, Türk milli takımını kimse bırakamaz. Türk mili takımına gelinir hizmet ederiz süremiz dolduğu zaman biz gideriz yerimize başkası gelir hizmet eder. Ama herhalde Arda’yı gazlıyorlar, şu anda yıllardır var milli takım dördüncü torbada kurada çekiliyor. Dördüncü torba ne demek biliyor musunuz, birinci torba dünyanın en yüksek puanlı ülkeleri, dördüncü torba en son torbadır. Biz o torbadayız, bizim futbol değerimizi gösteriyor.

Ne oldu Arda bizi Avrupa şampiyonu mu yaptın? Yapsan ne olur, milli değerler, manevi değerler her şeyin üstündedir. Bizim zamanımızda böyle bir şey olmazdı. Türkiye artık manevi olarak insan kalitesini görmüyor musunuz? Türk futbolunu yönetenler, Meclis’te bir konuşma yaptım belki de ağır oldu orada ‘defolun gidin’ dedim.

“Yalı çocuklarının Türk futbolundan uzaklaşmasını istiyorum”

Federasyon Başkanına pılını pırtını topla dedim. Niye dedim biliyor musunuz? Bunu Genel Kurulda başbakana, bakanlara anlatıyorum, kimsenin umurunda değil. Ben de son konuşmamda ‘defolun gidin dedim’, Türkiye’nin gündemi sarsıldı. İlla şöyle bir şey mi demek lazım? Çıkış mı yapmak lazım? Bu arkadaşların, bu yalı çocuklarının Türk futbolundan uzaklaşmasını istiyorum.

17 Mayıs 2017 günü Genel Kurul konuşmasında ‘Türk futbolundan defolup gitsinler” tutanaklara şöyle yansımıştı:

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye Bakanlığımızın bu futbol kulüpleriyle ilgili yeni bir vergi yapılandırması ve kolay ödenmesi konusunda yapmış olduğu çalışmayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

Ricam şu: Şu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve onun ekibi acil bir şekilde, belki kaba bir laf ama, pılıyı pırtıyı toplayıp Türk futbolundan defolup gitsinler, biz de Türk futbolunu şey yapalım.

Son olarak da önemli bir konu, Türk futbolcuları 38 yaşa kadar askerliklerini tecil edebiliyorlar ama kimler edebiliyor? Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig oyuncuları. 3. Lig oyuncuları tecil edemiyorlar. Nedense 2011'de 3. Lig oyuncuları, onlar da profesyonel olmasına rağmen bu statüden çıkardılar. Ama Süper Lig'de 18 takım var, PTT'de 18 takım var, 2. Lig'deki takımları da toplarsan 60-70 takım, 3. Lig'de 54 tane takım var. Bu çocukların bu problemi var, kulüpler bunlarla kontrat imzalamıyorlar askerlik problemin var diye. Bu sefer oyuncuları futbol oynayamıyor. Bu yüzden en az beş altı tane futbolcu beni arayıp da eşinden boşandığını söyledi çünkü maddi zorluklar çekiyorlar. Bununla ilgili de ben bir teklif sunacağım, lütfen destekleyelim. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki oyuncular askerliğini 38'e kadar erteleyebiliyorlar, tecil edebiliyorlar ama 3. Lig'deki oyuncular maalesef edemiyor ama onlar da profesyonel oyuncular. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum.