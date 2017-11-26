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Spor

Safet Susic: Hiç ümidim yoktu

''Galatasaray haklı bir galibiyet aldı''

26 Kasım 2017 01:17

Alanyaspor teknik direktörü Safet Susic, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Susic, maç öncesi çok fazla ümidi olmadığını ve Galatasaray’ın haklı bir galibiyet aldığını ifade etti.

Safet Susic’in maç sonrası açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray haklı bir galibiyet aldı"Öncelikle lider bir takımla oymadık. Zor olacağını biliyorduk. Çok fazla eksiklerimiz vardı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Maçı kaybetmemizin üzüntüsünün dışında 2 oyuncumuzun 4 sarı kartlı duruma düştüler. Bizim açımızdan üzücü bir durum. Kayserispor maçında çok eksiğimiz olacak.

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