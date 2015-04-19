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Şafak Yayla'nın mezarını ziyaret etmek isteyen 53 kişi gözaltına alındı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan iki kişiden biri olan Yayla'nın mezarını ziyaret etmek isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı

19 Nisan 2015 02:26

Çağlayan Adliyesi'nde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatını kaybetmesiyle sonlanan eylemi düzenleyen iki kişiden biri olan Şafak Yayla'nın mezarını ziyaret etmek isteyen grup ile polis arasında çıkan arbedede 53 kişi gözaltına alındı.

Yayla'nın Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Karabörk köyündeki mezarını ziyaret etmek için İstanbul'dan iki otobüsle yola çıkan grup, güvenlik güçlerince Görele-Çanakçı karayolunda durduruldu. Polisin üst arama talebine karşı çıkan grubun, mezarlığın bulunduğu köye gitmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. 

Polisin 3-4 kişinin mezarı ziyaret etmesi önerisini kabul etmeyen grup, yaklaşık 3 saat otobüste bekledikten sonra pankart açıp slogan attı. Duruma müdahale eden polisle eylemciler arasında çıkan arbedede 53 kişi gözaltına alındı.

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